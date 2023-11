“Penalizzazione senza precedenti”: campionato nel caos, si muove l’autorità

La presa di posizione ufficiale sta destando ancora polemiche. Il verdetto ha innescato un effetto domino immediato. Le ultimissime.

Oltre alle vicende di campo, a fare rumore nelle ultime settimane sono state anche sentenze calcistiche di vario tipo. A calamitare l’attenzione mediatica, ad esempio, è stato il vero e proprio caso esploso in Premier League.

La decisione di comminare 10 punti di penalizzazione all’Everton, come prevedibile, ha destato non poco scalpore. Il mancato rispetto del Fair Play finanziario del club di Liverpool potrebbe essere ulteriormente acuito delle proteste sollevate anche da altri club, stando a quanto riferito da diversi organi di stampa d’Oltremanica. Come prevedibile, si tratta di una svolta che potrebbe sortire delle ripercussioni importanti e che comunque, come prevedibile, non è passata inosservata. La penalizzazione subita ha infatti relegato i Toffees in piena zona retrocessione, con lo spettro di nuove sanzioni anche da un punto di vista economico.

Penalizzazione Everton, si muove il sindaco: “Provvedimenti che superano le sanzioni precedenti”

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che sull’argomento si sia pronunciato anche il sindaco di Liverpool, Steve Rotheram, che ha affidato in uno scritto indirizzato all’ad della Premier, Richard Masters, tutte le sue perplessità per quanto accaduto. Ecco alcuni dei passaggi più significativi sull’argomento:

“La decisione di penalizzazione l’Everton di 10 punti è eccessiva se si considera non solo la volontà ma anche la produttività del club nel collaborare con la Premier League con l’intento di garantire che tutti i parametri fossero conformi al Financial Fair Play quando era evidente che fossero vicini a violare le regole (…). Come sostenuto da molti, il verdetto inflitto a carico dell’Everton sembra severa per la modalità dell’accusa e rappresenta un nuove precedente. Rispetto alle penalizzazioni comminate ad altri club per violazioni finanziarie, questi provvedimenti superano le sanzioni precedenti”.