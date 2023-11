Lesione UFFICIALE e nuovi esami: Roma a rischio

Lesione ufficiale e in giornata sono previsti dei nuovi esami. Il rischio è che il suo 2023 sia finito in anticipo. E potrebbe non esserci contro la Roma

Un infortunio che mette nei guai il tecnico e che rischia di fargli saltare anche la gara contro la Roma che è in programma a metà dicembre. La cosa certa è che c’è una lesione ai flessori della coscia sinistra, e oggi il giocatore si sottoporrà ad un nuovo controllo per capire realmente quali possono essere i tempi i recupero. Di certo c’è pure un’altra cosa, nelle prossime due uscite della sua squadra non ci sarà.

Parliamo di Orsolini, che tiene in ansia il Bologna secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Fuori almeno due turni il giocatore di Thiago Motta che però se le cose dovessero andare male potrebbe aver chiuso in anticipo il suo 2023. Se la lesione sarà di secondo grado allora per lui l’anno solare sarà finito. Una grossa perdita senza dubbio per l’oriundo che guida gli emiliani e che è stato anche accostato alla Roma con una certa insistenza come possibile erede dello Special One l’anno prossimo in caso di addio.

Lesione per Orsolini, oggi nuovi esami

Starà fermo almeno fino all’inizio di dicembre l’esterno offensivo, ma oggi ci sarà l’ufficialità dopo i controlli del suo infortunio che metterà in evidenza quella che sarà la tabella di marcia da seguire. Orsolini che si era anche guadagnato la convocazione in nazionale grazie a delle prestazioni importanti, è un elemento fondamentale nello scacchiere del Bologna.

E Roma-Bologna è prevista a metà dicembre, come sappiamo. Certo, nemmeno Mou se la passa bene anzi, senza dubbio, forse è quello che dall’inizio dell’anno ha avuto più sfortuna degli altri. Un tecnico che ha perso Smalling (e che non sa, soprattutto, quando lo potrebbe avere a disposizione) e che ha perso un paio di volte pure Renato Sanches. Senza dimenticare Pellegrini, Dybala, e compagnia cantante.