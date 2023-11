Calciomercato Roma, fuori uno: salta a gennaio

Calciomercato Roma, poker di nomi in casa Real Madrid e decisione già presa: sia Ancelotti che Florentino Perez sono usciti allo scoperto.

Al termine di una sosta importante quanto ricca di novità e aggiornamenti, anche la Roma è finalmente pronta a tornare in campo, due settimane dopo il pareggio a reti bianche nel derby contro la Lazio. Come si ricorderà, la sfida era stata commentata da Mourinho in modo ibrido, nel pieno rispetto delle emozioni dei tifosi che, al netto del rammarico di non aver trovato una vittoria che avrebbe avuto un peso specifico non trascurabile, hanno provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, consolandosi con l’ancoramento ad una regione di classifica ancora nobile.

L’obiettivo, adesso, risulta quello di provare ad accumulare un bottino importante nelle prossime uscite, durante un periodo che sottintende, sia in campo nazionale che continentale, non poche asperità. Sullo sfondo, intanto, prosegue il lavoro degli addetti ai lavori da un punto di vista dirigenziale, alla luce delle diverse situazioni contrattuali che, a partire dalla posizione di Mourinho, meriteranno quantomeno delle disambiguazioni nel prossimo futuro.

A ciò, inoltre, si aggiunga anche la fase di studio e ricerca per il calciomercato invernale che, in casa Roma, pare destinato a seguire una direzione abbastanza chiara. Come noto, infatti, il club giallorosso è alla ricerca di almeno un volto nuovo tra le fila difensive, alla luce delle difficoltà fisiche di Smalling e dalla consequenziale scarsità numerica in un reparto che, a partire dal mese di gennaio, perderà per diverse settimane Evan Ndicka, impegnato insieme ad Aouar nella Coppa d’Africa.

Marcos Leonardo nella lista per gennaio, strappo alla regola del Real Madrid?

Le principali attenzioni, dunque, stanno proprio interessando la regione di campo arretrata ma, più in generale, le tante evoluzioni a livello continentale impediscono di ignorare scenari e situazioni che una certa ingerenza potrebbero avere anche ai piani alti di Trigoria.

Particolare rilevanza, dunque, assumono da tale punto di vista gli ultimi aggiornamenti riferiti dalle penne di As.com, relativamente al modus operandi del Real Madrid dopo Natale. L’infortunio di Vinicius, infatti, pare costringere Florentino Perez ad almeno un intervento durante l’inverno, acuendo le debilitate risorse offensive di Ancelotti.

I nomi citati restano diversi, con lo juventino Vlahovic tra i favoriti e l’ex Inter Icardi all’interno di una lista che comprende anche l’attaccante del Feyenoord, Gimenez. A fare compagnia loro figura, poi, il ben noto Marcos Leonardo che, come chiaro da un po’di tempo, pare destinato a lasciare il Brasile a gennaio. La nobile fonte iberica, pur esplicitando gli attuali interessi tra le fila del Real, però, evidenzia come ad oggi i Blancos non sembrino intenzionati a intervenire sul mercato di gennaio, restando fedeli e coerenti ad un modus operandi che ha spesso contraddistinto Florentino Perez, poco incline ad investimenti in questo momento dell’anno.

A corroborare questa tesi, poi, le parole spese recentemente da Ancelotti, che aveva dichiarato esplicitamente come non ci sarebbero stati interventi nella campagna acquisti invernale. Frasi chiarissime ma pronunciate prima dell’infortunio di Vinicius, costretto a restare lontano da campo fino al mese di febbraio e che, forse, potrebbero adesso portare la società ad una scelta diversa.