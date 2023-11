Futuro Lukaku al punto di svolta: cifra tonda, colpo di scena Roma

Il rebus Lukaku potrebbe essere giunto ad un punto di svolta. L’indizio legato al futuro dell’attaccante belga non è affatto inosservato.

Romelu Lukaku è diventato uno dei cuori portanti della Roma. L’attaccante belga, approdato nella Capitale con la formula del prestito secco, si è preso immediatamente la squadra sulle spalle. Il numero 90 si è calato immediatamente nella nuova realtà, parlando il linguaggio a lui più congeniale: quello dei gol.

Ed è inevitabile che, in queste settimane trascorse per dare spazio alle Nazionali, il futuro dell’ex bomber dell’Inter sia ritornato al centro della ribalta. Per adesso solo da un punto di vista mediatico. Trattative concrete per delineare in maniera definitiva l’approdo di Lukaku nella Capitale non sono state ancora suggellate. Sotto questo punto di vista, la fumata bianca è ancora piuttosto lontana. Ma il fatto che l’ambientamento di Big Rom nella nuova realtà proceda a gonfie vele non è un dettaglio trascurabile. A tal proposito, il comportamento dei bookmakers può rappresentare un vero e proprio indizio.

Lukaku, la Roma è ancora in pole position: le quote dei bookmakers parlano chiaro

Secondo quanto riferito da Sportlens.com, la permanenza di Lukaku in giallorosso rappresenta ancora la candidatura più calda. E di molto. I bookmakers collocano infatti il Lukaku-back a circa 1.65 volte la posta. Quota sicuramente molto più bassa rispetto sia alla candidatura araba, che al possibile intreccio a stelle e strisce.

Un approdo di Lukaku nel campionato saudita è mancato 4 volte la posta. Qualora si scommettesse sul trasferimento di Lukaku in Mls, invece, puntando un euro se ne vincerebbero 10. Più lontane le altre opzioni in Serie A. Tra queste, spicca sicuramente la Juventus, che fino a pochi mesi sembrava il club maggiormente interessato a mettere le mani sull’attaccante (ancora) di proprietà del Chelsea. I bookmakers, però, anche alla luce dell’evolvere delle trattative estive e del mancato scambio con Vlahovic, sono piuttosto scettici all’idea che la Juventus possa affondare nuovamente il colpo per Big Rom. Un ritorno di fiamma bianconero per Lukaku, che porti alla definizione della trattativa con il Chelsea, è pagata addirittura 13 volte la posta.