Miraggio Roma: “Stop di 45 giorni”

Miraggio Roma, l’infortunio al ginocchio anche se non necessità di un intervento chirurgico è delicato. Ecco quando torna

Non ci sarà contro la Roma. Adesso è quasi ufficiali. Il quasi è dovuto soprattutto ad una cosa: ogni calciatore reagisce ad un infortunio in maniera diversa. E nella Roma l’esempio lampante è quello di Smalling, che da quasi tre mesi è fermo ai box per un problema che quasi sicuramente, almeno così si dice, qualcuno avrebbe risolto in meno tempo.

In questo caso però parliamo di un giocatore che ha quasi chiuso in anticipo il suo anno solare, e che quindi contro la Roma non ci sarà all’Olimpico. Parliamo di Olivera del Napoli, che contro l’Atalanta si è fatto male al ginocchio e, fortunatamente per lui, e di questo ne siamo contenti davvero, non ha riportato la lesione al crociato come poteva sembrare dalle immagini. Uscito in barella piangendo sembrava effettivamente qualcosa di più grave.

Miraggio Roma per Olivera, torna nel 2024

“Non avrà bisogno di nessun intervento chirurgico – ha confermato in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Angelo Cavallo, chirurgo ortopedico e traumatologo. Ma nonostante questo difficile possa essere in campo prima del 2024.

“L’infortunio di Olivera è molto delicato. I legamenti collaterali mediali servono a dare stabilità al ginocchio nei movimenti laterali. In questo caso siamo davanti ad una lesione di secondo grado, quindi possiamo parlare di piccola elongazione. Ora bisogna attendere i tempi biologici di guarigione”. E a quanto ammontano questi? “Due mesi, anche meno. Intorno ai 45 giorni si può già essere guariti del tutto. A volte basta anche un mesetto scarso per alcuni elementi”. Ecco spiegato il quasi di prima.