Stangata Roma: UFFICIALE, due giornate di squalifica

Il verdetto del giudice sportivo non è tardato ad arrivare: sono due le giornate di squalifica che gli sono state comminate. Ecco le motivazioni: colpo di scena Roma.

Archiviata la vittoriosa parentesi contro l’Udinese, la Roma si prepara al match di Europa League contro il Servette. Appuntamento molto importante per i giallorossi, che dopo il KO patito contro lo Slavia Praga vuole incamerare tre punti importanti per il proprio cammino europeo e dare continuità al successo maturato in campionato.

Nonostante le difficoltà riscontrate nel secondo tempo della sfida con i friulani, infatti, Dybala e compagni sono riusciti a vincere la resistenza dei bianconeri ed ottenere tre punti fondamentali per la propria classifica. Dopo il pareggio contro la Lazio, infatti, per gli uomini di Mourinho era importante ritornare subito alla vittoria. Detto, fatto. Con una prova di squadra importante, pur con qualche difficoltà, i giallorossi sono riusciti a regolare le resistente dell’Udinese in un finale al cardiopalma. Gli ultimi minuti di gioco hanno visto – tra le altre – anche l’espulsione del vice di José Mourinho, Salvatore Foti. Come prevedibile, proprio in questi istanti è stata ufficializzata la decisione del giudice sportivo, che ha deciso di squalificare Foti per due giornate.

Roma, UFFICIALE: due giornate di squalifica per Foti

Per Foti è arrivata dunque la “squalifica per due giornate effettive per avere, al 41′ del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose: infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Ragion per cui, Foti non sarà in panchina né a Reggio Emilia per il match contro il Sassuolo, né all’Olimpico per la sfida con la Fiorentina. Due match importanti per i giallorossi, che vogliono restare agganciati al treno Champions per provare a giocarsi le proprie chances nel prosieguo della stagione.