Voti Servette-Roma 1-1, non basta Lukaku: doppia bocciatura choc

Servette-Roma, è appena terminata la sfida valida per la penultima giornata del gruppo G di Europa League. Ecco sintesi e voti della sfida europea.

La Roma ritrova José Mourinho in panchina anche in Europa League. Il tecnico portoghese, smaltita la lunga squalifica per i fatti di Budapest, torna a bordocampo in terra svizzera. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria importante arrivata in casa contro l’Udinese e deve dare risposte in trasferta dopo la sconfitta europea patita in casa dello Slavia Praga. Proprio la squadra ceca, in virtù della differenza reti, prima della partita occupa la prima posizione del gruppo G nella competizione continentale.

La Roma parte timidamente, con i padroni di casa che hanno in mano il pallino del gioco per il primo quarto d’ora di gara. Dopo aver fatto sfogare la squadra elvetica i giallorossi alzano la pressione in campo, facendo prevalere il proprio tasso tecnico. A sbloccare la gara ci pensa il solito Romelu Lukaku, assistito benissimo da Diego Llorente al limite dell’area di rigore. Giallorossi avanti al 22esimo minuto di gioco. I padroni di casa cercano diverse sortite offensive dopo il vantaggio giallorosso, ben contenute dalla difesa e da Mile Svilar, decisivo a pochi minuti dall’intervallo.

Voti Servette-Roma 1-1, fantasma Aouar: il primo posto è un miraggio

La ripresa si apre subito in salita per i giallorossi, come nella prima frazione il Servette parte con il piede sull’acceleratore e stavolta trova la rete. Cristante buca l’intervento di testa in copertura e Bedia beffa Svilar al 50° minuto. Primo cambio per José Mourinho, fuori un impalpabile Aouar e dentro Lorenzo Pellegrini. Buona chance per Dybala al 65esimo, di un soffio fuori il tentativo in piena area dell’argentino.

La seconda mossa di Mourinho è l’ingresso di Spinazzola per uno stanco El Shaarawy. Ultime carte dello Special One: dentro Renato Sanches e Andrea Belotti al minuto 82°, fuori Bove ed uno stremato Paulo Dybala. Finisce 1-1 a Ginevra, con lo Slavia Praga che conquista il vantaggio all’ultimo il primo posto ora è un miraggio per i giallorossi.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Llorente 6.5, Cristante 5, Ndicka 6; Celik 5.5, Aouar 4.5 (56° Pellegrini 5.5), Paredes 5.5, Bove 6 (82° Renato Sanches sv), El Shaarawy 4.5 (74° Spinazzola 5); Dybala 5.5 (82° Belotti sv), Lukaku 6.5.

Marcatori: 22° Lukaku, 50° Bedia

Ammonizioni: 44° Cognat, 65° Cristante, 75° Antunes, 91° Ndicka