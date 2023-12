Dalla Roma al Milan: trovata la formula per l’acquisto

Dalla Roma al Milan, il calciatore è prossimo all’addio e tra i club sembra esser stata trovata la formula per l’acquisto già a gennaio

La Roma è costretta a ripartire dopo la pessima prestazione europea contro il Servette. I giallorossi sono ormai praticamente certi del secondo posto nel girone, e rischiano dunque di affrontare una delle squadre che arriveranno terze al girone di Champions League.

Servirà dunque una vittoria nell’ultimo turno in casa contro il Tiraspol, ma potrebbe non bastare per evitare i sedicesimi di Europa League. In campionato la situazione è ben diversa, ma non resta comunque delle migliori, con la formazione capitolina che si riaffaccia finalmente per la corsa al quarto posto, occupando momentaneamente la quinta posizione a pari punti con il Bologna i Thiago Motta.

Il mercato potrebbe giocare un ruolo decisivo nella conquista degli obbiettivi prefissati a inizio stagione, con Tiago Pinto che ha già sondato diversi possibili nomi per rinforzare la rosa a gennaio. Uno di questi calciatori però è finito nel mirino del Milan, che prova ad anticipare i rivali per portarlo a Milano.

Dalla Roma al Milan: ecco la formula

Il mercato inizia circa tra un mese, tuttavia Pinto non ha mai smesso di adempiere ai suoi doveri, continuando a sondare i possibili migliori occasioni che il mercato ha da offrire. La situazione a livello economico resta comunque complicata, e difficilmente la Roma potrà permettersi investimenti importanti nella finestra invernale.

Uno dei nomi sul taccuino del portoghese è quello di Jakub Kiwior, centrale di difesa dell’Arsenal, nonché ex conoscenza del nostro campionato. Il polacco ha trovato poco spazio a Londra, e potrebbe partire già a gennaio, su di lui c’è l’interesse proprio dei giallorossi, alla ricerca di difensori per poter rinforzare il reparto arretrato, che è quello apparso più in difficoltà.

Secondo le ultime indiscrezioni però sarebbe proprio il Milan la squadra più vicina al difensore polacco, con i rossoneri che sarebbero già pronti a formulare una prima offerta ai Gunners. Il suo valore di mercato si aggira sui 25 milioni di euro, che è anche la somma sborsata dall’Arsenal per prelevarlo dallo Spezia appena un anno fa.

Le condizioni potrebbero essere favorevoli per una futura acquirente, in quanto essendo fuori rosa il costo del cartellino potrebbe essere decisamente più basso, tuttavia viste le finanze della Roma potrebbe essere difficile tentare un possibile rilancio se il Milan dovesse presentare un’offerta ai Gunners