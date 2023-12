Terremoto Juventus, la Procura di Roma spariglia le carte: adesso è UFFICIALE

Terremoto Juventus, la Procura di Roma spariglia le carte: adesso è anche ufficiale e c’è anche la nota della società che spiega tutto

“Con riferimento alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Roma, a seguito dello spostamento del procedimento penale già pendente presso l’Autorità Giudiziaria di Torino, la Juventus comunica di aver ricevuto una richiesta di acquisizione documentale relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno del 2022. In tale contesto, la società, ha appreso che presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali nella fattispecie di cui all’articolo 2622 del codice civile in ordine al bilancio al 30 giugno del 2002. La società non risulta indagata“.

Questa è la prima parte del comunicato che il club bianconero ha emanato questa mattina e che getta nuove ombre sul futuro della squadra piemontese. Un’indagine che, ricordiamo, è passata da Torino a Roma nei mesi scorsi dopo il ricorso da parte dei legali bianconeri.

Incubo Juventus, ecco la nota della società

“In ragione del contenuto documentale – si legge ancora nella nota – la società ha ragione di ritenere che le indagini riguardino le medesime materia (plusvalenze da “operazioni incrociate e “manovre stipendi”) già oggetto dell’inchiesta torinese nonché dei procedimenti Consob”.

Insomma, non c’è pace, pare, per la Juventus che ricordiamo lo scorso anno ha subito una penalizzazione di dieci punti e che poi per via di una decisione della Uefa si è ritrovata fuori dalla Conference League. Una doppia mazzata per i bianconeri che questa volta, però, non risultano indagati. Vedremo quale saranno le decisioni nel merito di questa nuova inchiesta esistente e che è stata scoperta solamente in queste ore dal club.