Addio immediato, firma giallorossa: contatti in corso

Calciomercato Roma, tripla offerta e addio: non ci sono solo i giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le evoluzioni e le dinamiche del calciomercato abbracceranno una pluralità di aspetti nel corso delle prossime settimane, quando Tiago Pinto e colleghi avranno ufficialmente la possibilità di intervenire per plasmare lo scacchiere di Mourinho e assecondare quelle richieste che più volte, non sempre esplicitamente, lo Special One ha avanzato in vista della seconda parte di stagione. Uno degli aspetti di maggiore interesse resta, oltre ogni ragionevole dubbio, quello relativo alla ricerca di un difensore che permetta di plasmare la regione difensiva.

Molteplici, infatti, le defezioni in tale reparto e le necessità di ovviare a questioni legate alle condizioni di Smalling e alla partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, per la quale il difensore ex Eintracht non sarà nella Capitale per tutto il mese di gennaio. Come ampiamente commentato e compreso dalle stesse parole di Mourinho, la ricerca è da concretizzarsi nel minor tempo possibile, ingaggiando un profilo funzionale e coerente con le possibilità economiche dei Friedkin.

Calciomercato Roma, tripla offerta e interesse giallorosso: le ultime su Spinazzola

Dopo aver di fatto annunciato la fine infelice della trattativa per Bonucci alla vigilia di Juventus-Roma, Mourinho ha altresì specificato di attendersi interventi mirati e tempestivi da parte di Tiago Pinto, marcando sulla consapevolezza di lunga data di dover portare in quel di Trigoria un difensore. La vessata questione in entrata, però, non deve parallelamente diminuire i molteplici aspetti relativi alle uscite, dove si potrebbero registrare novità di non esile conto.

Da tale punto di vista, non sfugga quanto descritto dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. A sua detta, infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Va ricordato che il contratto del 37 scadrà a fine anno e che, in caso di mancato rinnovo, il non venderlo adesso porterebbe di fatto alla certa situazione di un addio a costo zero. Su Spinazzola, per ora, si registra un doppio interesse in Arabia Saudita, oltre che in Turchia, dove è apprezzato dal Galatasaray. Nella giornata odierna, i giallorossi dei Balcani avrebbero iniziato a muoversi sulle sue tracce.