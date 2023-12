Gara annullata, UFFICIALE: hanno rifiutato di giocare

Gara cancellata e presa di posizione fortissima, anche i giallorossi decidono di non scendere in campo. Ecco cosa è successo.

Tanti eventi e aspetti contraddistingueranno certamente questa fase della stagione, prossima al vedere entrare nel vivo il calciomercato invernale e altrettanto vivida da un punto di vista squisitamente sportivo. Nel pieno delle festività natalizie, infatti, il campionato continua a proporre interessanti incroci e big match dal potenziale sapore decisivo per il proseguimento della stagione.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, attesa domani dall’insidiosissima trasferta di Torino contro la Juventus e nel pieno di un ciclo di impegni che, dopo Fiorentina, Bologna, Napoli e Juve, frapporrà sulla strada di Mourinho anche Atalanta e Milan. Parallelamente a questioni sportive e di mercato, però, in questa fase si sta assistendo ad eventi di importanza non secondaria, in grado di generare grandi discussioni e dibattiti. Dopo la vicenda Superlega, in queste ore si è discusso non poco della vicenda Decreto Crescita e delle conseguenze sulle prossime mosse di mercato che la sua mancata proroga potrebbe generare.

Galatasaray-Fenerbahche annullata, UFFICIALE: le squadre non scendono in campo

Quanto verificatosi in questi minuti, seppur in un mondo calcistico abbastanza slegato da quello italiano, sta avendo però un’eco di importanza a dir poco nobile. Ci riferiamo alla decisione presa dai giallorossi di Turchia di non scendere in campo. Il Galatasaray, infatti, di comune accordo con il Fenerbahce hanno deciso di disertare il sentitissimo derby valido per la Supercoppa.

La decisione è da ricercarsi in motivi di natura politica, dal momento che le autorità saudite hanno vietato l’esposizione di striscione e maglie contenenti riferimenti encomiastici ad Akaturk, considerato in Turchia il padre della patria. La partita, dunque, è stata ufficialmente annullata, con le due squadre che, di fatto, non hanno mai lasciato l’hotel di Riad, sede designata per la stracittadina valevole per il trofeo.