Il Rennes ci ha preso gusto: altro scippo alla Roma

L’emergenza difensiva giallorossa prosegue e, uno dei principali obiettivi sul mercato di gennaio, sembrerebbe inseguito da diverse società

Dopo lo scemare del controverso affare Bonucci, Pinto e Mourinho devono necessariamente tornare con lo sguardo al mercato dei difensori disponibili in Europa e, tra questi, ce ne è uno in particolare, che parrebbe allontanarsi dall’orbita giallorossa.

Si tratta di uno dei nomi più frequenti tra le pagine del taccuino del ds giallorosso, che negli ultimi mesi ha trovato davvero poco spazio nella propria squadra.

La lista di Pinto si accorcia?

Il destino di Thilo Kehrer sembra segnato: la sua avventura nelle fila del West Ham non è destinata a proseguire. Il suo allenatore, David Moyes, ne interpreta negativamente l’apporto alla propria formazione titolare e, di conseguenza, il difensore classe ’96 ha trovato poco spazio in questa prima parte di campionato. Pochi e sporadici i momenti dentro al campo, nel quale Moyes da la precedenza ad altri componenti della linea difensiva, come Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna, Kurt Zouma o Konstantinos Mavropanos. Tutti, pur di non assicurare all’ex Psg un solido posto nella rosa titolare.

Tuttavia, questa ritrosia ricevuta dal proprio allenatore, parrebbe non essere la medesima manifestata dal resto d’Europa. Secondo il portale Footmercato, infatti, oltre alla Roma e al Milan, pare vi sia più di una società francese a corteggiare l’entourage del calciatore tedesco. Già in forze al Paris Saint Germain tra il 2018 e il 2022, Kehrer potrebbe tornare proprio nel paese del vino e del formaggio. Difatti, il Rennes, attualmente condannato ad una classifica non felice, proprio a causa di alcune ingenuità difensive, sarebbe fortemente interessato a rivalutare il difensore ex PSG, proponendogli un prestito. Al tempo stesso, ecco altre due società con il mirino puntato. La prima è il Nizza, che, nonostante non sia affatto in debito di difensori in grado di difendere i pali (soli nove gol subiti dall’inizio dell’anno), ci tiene a proseguire su questa strada, portando nello spogliatoio un altra sicurezza difensiva. Infine, anche l’AS Monaco non disdegna il tedesco e sarebbe contento di sfruttare la spiacevole avventura negli Hammers, per portarsi a casa un regalo di inizio anno.