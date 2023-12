Mourinho non si ferma più: doppio rinforzo a Trigoria

José Mourinho non si ferma in casa Roma e prepara una doppia novità in ottica futura a Trigoria. Ecco i due calciatori in rampa di lancio a stretto giro di posta.

La Roma di Mourinho a caccia dell’impresa in casa della Juventus di Allegri. La squadra giallorossa scenderò in campo domani sera, all’Allianz Stadium, per l’ultima sfida dell’anno solare. Prima di Natale c’è stata l’importante vittoria interna ai danni del Napoli, ora la missione è quella di trovare continuità negli scontri alle big, ma non sarà facile contro i bianconeri che inseguono la capolista Inter. Sia il portoghese che il tecnico juventino stanno continuando a lanciare giovani promesse in prima squadra.

Tra i titolari della vittoria della Roma sul Napoli sono stati lanciati due ex Primavera giallorossi da José Mourinho. Parliamo di Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, da tempo protagonisti in prima squadra con i giallorossi. I due stanno trovando sempre più conferme in campo, e non è escluso che lo Special One si affidi alla loro verve anche in casa della Juventus dal primo minuto. La coppia dei classe 2002 è solo la punta dell’iceberg dei tanti giovani giallorossi promossi da Mourinho in prima squadra in questi due anni e mezzo. La quota degli esordienti fin qui in casa Roma conta 13 debutti con la maglia giallorossa, ma sembra destinata ad allungarsi.

Roma Primavera in rampa di lancio, Mourinho non si ferma a “13”: doppia promozione

Anche quest’anno ci sono state gioie per tanti baby giallorossi in prima squadra. La più recente ha visto il primo gol di Niccolò Pisilli in Europa League, oltre a tanti debutti con la maglia della Roma. E, dopo le novità Pagano, Joao Costa e Cherubini ci sono altri due Primavera in rampa di lancio a Trigoria.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, i due calciatori vicini all’esordio in prima squadra sono Vektal e Golic. Il primo è un mediano estone, classe 2004 e da quattro anni nella Roma. Golic è classe 2006, difensore sloveno, e si sta mettendo in mostra come uno dei centrali più promettenti in Primavera. Non è escluso che entrino a far parte delle rotazioni in prima squadra già da gennaio.