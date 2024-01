Probabili formazioni Roma-Atalanta, emergenza Mou: la scelta in difesa

Probabili formazioni Roma-Atalanta, scelte obbligate per Mourinho e conferma per Gasperini: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le tante questioni relative al calciomercato e alle vicende societarie non possono certamente far passare in secondo piano i numerosi discorsi riguardanti il calcio giocato, ora più che mai nel vivo di una parentesi che ha ancora tantissime indicazioni da fornire, in casa Roma e non solo. Da un lato, certamente, bisogna evidenziare come l’attenzione continui ad essere rivolta in queste settimane alle possibili decisioni societarie sul mercato e relativamente alla scelta del nuovo direttore sportivo, dopo l’ufficializzato e imminente addio di Tiago Pinto.

Parallelamente, però, gli impegni in Serie A non possono essere in alcun modo ignorati e, fino al termine della prossima settimana, questi ultimi chioseranno in modo serio quanto impegnativo un ciclo di incroci che, da metà dicembre, sta costringendo la Roma a mantenere elevatissime le attenzioni e ambizioni, alla luce della presenza di numerose insidie e big match sulla strada che Lukaku e colleghi continuano a percorrere per un approdo in Champions League.

Probabili formazioni Roma-Atalanta, tra dubbi e certezze: le scelte di Mourinho e Gasperini

Dopo aver affrontato Fiorentina, Bologna, Napoli e Juventus, la Roma è quest’oggi attesa dalla sfida con l’Atalanta, anticipatrice del derby valevole per i quarti di Coppa Italia contro la Lazio mercoledì prossimo e precedente la sfida di apertura del girone di ritorno in campionato, in programma con il Milan. Un vero e proprio tour de force, iniziato non di recente e che la squadra di Mourinho si trova costretta ad affrontare in una vera e propria fase emergenziale.

Le condizioni e le assenze di lunga data tra le fila capitoline sono certamente cosa nota, così come le possibili contromisure che Mourinho sta cercando di adoperare, in attesa di possibili novità dal mercato. Per ora, sul fronte delle entrate, queste non paiono lasciar intravedere cambiamenti molto importanti dopo l’arrivo di Huijsen, allenatosi nel pomeriggio di ieri per la prima volta a Trigoria e pronto a dare una mano ai suoi nuovi compagni di squadra.

La defezione più importante della Roma, infatti, resta in difesa, dove lo Special One pare però intenzionato a confermare il jolly Cristante come centrale, senza schierare sin dal primo minuto il giovane olandese della Juventus. Per il resto, le scelte risulteranno abbastanza obbligate e scontate, con Paredes che pare destinato alla titolarità, nonostante la problematica al piede e la gravosa diffida su di lui gravante.

Molti meno dubbi, invece, per Gasperini, il cui schieramento difensivo dovrebbe restare il medesimo: in attacco, data la partenza di Lookman per la Coppa d’Africa, presenzierà una vecchia conoscenza nonché oggetto di contesa dello scorso calciomercato, Gianluca Scamacca. A seguire le possibili scelte, dunque, dei due allenatori.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca