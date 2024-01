Mourinho lascia Trigoria: il coro dei tifosi e le lacrime – VIDEO

Mourinho lascia Trigoria. Il coro dei tifosi, le lacrime del portoghese. Ecco il saluto del popolo giallorosso. Il video

“Grazie di tutto mister”. “Tirana non si dimentica”. “Ciao mister”. “José Mourinho la la la la”. Mourinho ha lasciato Trigoria. Emozionato. E tra le lacrime. Da pochi minuti sono passate le 13 e lo Special One ha oltrepassato per l’ultima volta, è in uscita, i cancelli del Fulvio Bernardini. Adesso il suo posto verrà preso da Daniele De Rossi, atteso proprio in questi momenti per mettere nero su bianco e dirigere, nel pomeriggio, il suo primo allenamento.

Il popolo giallorosso non dimentica. Il popolo giallorosso è tutto vicino allo Special One. Che era pronto a scoppiare in lacrime per la vicinanza mostrata anche in questi momento dai tifosi della Roma. Il 16 gennaio del 2024 nessuno da queste parti lo dimenticherà. Sotto potrete vedere il video dei tifosi della Roma che salutano il loro condottiero, quello che ha regalato la Conference League, e quello che lo scorso anno ha portato la Roma a Budapest, una delle ferite più profonde per i colori giallorossi in una finale maledetta che ancora tutti ricordano. Una sconfitta immeritata per quello che si è visto in campo e decisa, pure, da un arbitraggio che non stiamo qui a commentare.