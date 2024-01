Roma spaccata dopo l’arrivo di De Rossi: “Senza senso”

Daniele De Rossi ha preso il posto di Mourinho sulla panchina della Roma, ma i tifosi dei social nonostante tutto sono divisi

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma e pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento a Trigoria. Prende il posto di Mourinho, esonerato in mattinata dopo la sconfitta contro il Milan.

I tifosi hanno salutato lo Special One che nella tarda mattinata di oggi è uscito per l’ultima volta dal Fulvio Bernardini, e lo hanno fatto ringraziando il tecnico per quello che ha fatto in questi due anni e mezzo: una finale vinta, l’altra scippata dal Siviglia, e la sensazione che la squadra fosse tutta attorno all’allenatore. Ma come hanno preso, sui social, i tifosi, l’arrivo di De Rossi? Diciamo che i sentimenti sono davvero contrastanti.

De Rossi alla Roma, le reazioni social

“Scelta assurda, sia la prima che la seconda. In fondo non hanno avuto il coraggio di esonerare Mourinho e per questo hanno scelto De Rossi” scrive un utente su X. E sono molti quelli che la vedono in questo modo. “Decisioni di pancia quando non hai organizzazione societaria. Mi ricorda le decisioni di Moratti. Giusto dividersi ma a fine contratto ormai. Ora non ha senso” sottolinea un altro. Seguito anche da un altro che spiega: “Immagino i ragazzi adesso come seguiranno un ragazzo che non ha mai allenato invece di seguire uno dei più vincenti della storia”.

I commenti sono quasi tutti di questo tenore, sono pochi i tifosi della Roma convinti della scelta della proprietà americana di cacciare lo Special. Però tutti ovviamente ricordano e sanno quello che è l’amore viscerale di De Rossi verso questa maglia, verso questi colori. E tutti si augurano possa fare davvero bene e magari allungare pure quel contratto firmato alla fine della stagione. Sono tanti gli in bocca al lupo per Daniele, e tanti i “bentornato a casa”. Per quanto riguarda le cose tecniche sarà solamente il campo a parlare, sin dalla prossima partita, quella di sabato sera contro il Verona all’Olimpico. Il nuovo debutto di De Rossi, dopo quello del 2001, con la Roma. In una veste diversa.