Mourinho mollato dai fedelissimi: “Lamentele coi Friedkin prima dell’esonero”

Mourinho mollato dai fedelissimi: il retroscena dopo l’esonero dello Special One. Lamentele con i Friedkin

E alla fine anche i giocatori si sono lamentati di Mourinho. Questo è quello che viene fuori leggendo questa mattina in edicola la rassegna stampa. Sia Repubblica che Il Tempo parlano di malumori dentro lo spogliatoio, raccolti dai Friedkin da un poco di tempo a questa parte, e con la sconfitta nel derby che ne accentuato lo scoppio. Una bomba dentro la Roma, che ha portato all’esonero di Mourinho, con toni accesi, di ieri mattina dentro Trigoria.

Il Tempo sottolinea che è stato Dan Friedkin a comunicare a Mou il cambio in panchina: risultati, prestazioni, comunicazione. Tutto in un calderone al quale si deve aggiungere un certo “malcontento da parte della squadra tra i quali alcuni giocatori ritenuti fedelissimi, che già nelle ore successive al derby di coppa avevano manifestato i loro umori a Ryan Friedkin”.

Mourinho mollato, la ricostruzione della giornata di ieri

Anche Repubblica mette in evidenza questo aspetto: dopo la sconfitta contro la Lazio “Mourinho capisce che lo spogliatoio lo ha abbandonato. Anche i suoi fidi scudieri si girano dall’altra parte. A Trigoria Ryan Friedkin da settimane registra tutto, accogliendo le lamentele di molti giocatori”. La sconfitta di Milano segna la parola fine dell’avventura dello Special One sulla panchina della Roma. Decisione ufficiale arrivata ieri con un comunicato giallorosso.

Insomma, non c’era serenità, a quanto pare, nelle ultime settimane dentro una Roma nona in classifica, fuori dalla Coppa Italia e che a febbraio si gioca anche l’Europa League. Una discesa secondo molti iniziata dopo la terribile notte di Budapest. Una notte infima per i colori giallorossi con una sconfitta che ancora brucia. A De Rossi quindi anche il compito di normalizzare la situazione: lui quelle stanze le conosce bene, ci ha passato una vita.