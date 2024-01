Roma, nuovo infortunio UFFICIALE: in tre saltano la trasferta

Pubblicata sul sito ufficiale della As Roma la lista dei convocati per la sfida amichevole in Arabia Saudita. Tre titolari rimangono a Trigoria

E’ stata comunicata la lista dei convocati di Daniele De Rossi per l’amichevole programmata per domani alle 17:45 (ora italiana) contro l’Al-Shabab.

Una partita indubbiamente scomoda in termini di calendario, poiché inserita tra due impegni di campionato delicati, soprattutto per quanto concerne l’inserimento di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma e la condizione fisica di alcuni calciatori di rilievo.

Dybala, Mancini e Huijsen restano a Roma

Impossibile per De Rossi, obbligare Paulo Dybala ad una trasferta di inferno, non in termini di ritmi in campo, ma sul piano degli spostamenti: i giallorossi rientreranno giovedì all’alba. Uscito nel corso del primo match di DDR in panchina (vinto contro il Verona), Dybala continua la sua stagione fatta di stenti, in cui ogni minuti in campo, sembra costargli serenità e sforzi fisici fuori dal comune. Utilizzare il numero 21 con il contagocce, appare l’unica soluzione per portarlo “indenne” fino alla fine del campionato, anche considerando l’innegabile apporto che l’ex fantasista bianconero può fornire a De Rossi in termini offensivi.

La Joya rimarrà nella città eterna e, come lui, Gianluca Mancini e Dean Huijsen. Il primo per via della solita e fastidiosa pubalgia e il secondo a causa di un sovraccarico agli adduttori, i due difensori non verranno di certo messi a rischio per un amichevole in Arabia, nonostante quest’appuntamento rimanga importante da un punto di vista di sponsor (quello che attualmente è visibile sulla maglia giallorossa).

La lista dei convocati