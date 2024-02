Erede De Rossi a sorpresa: la mossa dei Friedkin è clamorosa

Chi sarà l’allenatore della Roma il prossimo anno? La conferma di De Rossi non è impossibile ma spunta un’ipotesi a sorpresa

Tiene ancora banco nella capitale la situazione legata al futuro dell’allenatore. Dopo l’addio di Mourinho, non condiviso da gran parte dei tifosi giallorossi, la società è stata comunque molto abile ad affidare il ruolo a Daniele De Rossi, uno che conosce già la tifoseria, e le problematiche legate all’ambiente romano.

L’ex numero 16 è probabilmente uno dei pochi in grado di ricompattare l’ambiente e dare la giusta carica motivazionale per provare a centrare gli obbiettivi stagionali. La Champions League adesso dista solo un punto, tuttavia servirà una maggiore continuità nel trovare risultati positivi, soprattutto perché le squadre in lotta per il quarto posto sono tantissime, e molto agguerrite.

Ci si chiede tuttavia quale potrà essere il futuro di De Rossi che, visto il suo amore per la Roma, ha deciso di non far mettere clausole di conferma nel suo contratto, ma solo un bonus in caso di arrivo in Champions. Questo lascia la porta aperta a diversi scenari, tra i quali anche quello di una permanenza nella capitale la prossima stagione, ma le ultime dichiarazioni in diretta lasciano presagire tutt’altro.

Nuovo allenatore Roma, Santini fa il punto in diretta a TvPlay

Da quando De Rossi siede sulla panchina della Roma la squadra è riuscita a trovare subito due vittorie consecutive, che le hanno permesso di guadagnare posizioni in classifica e soprattutto di rimettere nel mirino il quarto posto. Ma quello che tutti si chiedono è chi sarà a guidare i giallorossi il prossimo anno?

Una domanda che ad oggi trova pochissime risposte concrete, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay il giornalista Fabio Santini ha fatto il punto su alcuni cambiamenti che potrebbero avvenire sulle panchine di Serie A il prossimo anno, parlando anche della Roma, ecco le sue parole:

“Pioli al Napoli? No, mi risulta che De Laurentiis abbia già contattato e che Gasperini abbia dato il suo assenso. Pioli rimarrà al Milan se dovesse vincere l’Europa League. Conte al Milan? Se non è fantacalcio, vuole dire che Cardinale ha trovato l’accordo con il fondo arabo o sta per vendere il Milan. Anche Ibra vuole Conte. Thiago Motta? E’ seguito anche dal Barcellona, l’ex giocatore dell’Inter ha già chiesto tre giocatori ai blaugrana: Chiesa, Zirkzee e Dimarco”.

Santini ha poi continuato parlando anche della Roma, e delle possibili scelte per il dopo De Rossi: “Palladino? Piace molto alla Roma, anche se bisogna vedere se De Rossi resterà. La Roma segue anche Pioli. Palladino potrebbe essere un’ipotesi anche in ottica Atalanta”.