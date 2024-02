Dal Liverpool alla Roma: decisivo l’addio di Klopp

Dal Liverpool alla Roma, la scelta i Friedkin ancora non l’hanno fatta ma potrebbe essere decisivo l’addio di Klopp alla fine dell’anno. Ecco la situazione

Il casting è ancora in corso. La Roma non ha preso una decisione ma, nel breve, un annuncio dovrà pure arrivare. La situazione la conosciamo: da un paio di giorni Tiago Pinto ha chiuso il suo rapporto lavorativo con i giallorossi e i Friedkin sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Sono tanti i nomi usciti in questo mese, vale a dire da quanto c’è stata la decisione ufficiale di separazione con il portoghese. Nomi soprattutto che vengono dall’estero. Solo uno è italiano, vale a dire Massara, ex Milan ed ex Roma anche, ma che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina non è stato ancora contattato. E tra tutti spunta anche un profilo del Liverpool, che potrebbe decidere di salutare alla fine della stagione perché Klopp lascerà il club.

Dal Liverpool alla Roma, spunta Schmadtke

Il nome in questione è quello di Jorg Schmadtke, passato dal Wolfsburg ai Reds la scorsa estate, che però essendo molto legato all’allenatore tedesco potrebbe decidere di cambiare aria anche lui. Una situazione che la Roma starebbe attenzionando. Ma non è l’unico nome in ballo in questo momento. Ce ne sono parecchi.

Maurice, ad esempio, ha un contratto in essere con il Rennes che però ancora non è stato rinnovato. Neppe ha lasciato il Bayern Monaco alcuni giorni fa dopo dei dissidi interni con il club. Christopher Vivell ha salutato il Chelsea. E sono stati contattati anche Ribalta ed Edwards. Insomma, il casting è di quelli importanti per una scelta che la proprietà americana non può in nessun modo sbagliare. Sarà un duro lavoro quello che dovrà fare il nuovo diesse, perché i giallorossi sono chiamati a piazzare un bel poco di plusvalenze la prossima estate. Un lavoro difficile sì, ma anche molto elettrizzante. Vedremo.