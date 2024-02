Dybala lascia la Roma: il top club paga la clausola

L’avventura a Roma di Paulo Dybala potrebbe davvero essere arrivata alla fine: il top club vuole pagare la clausola

La Roma sta ritrovando grazie a Daniele De Rossi una delle sue forme migliori da inizio stagione. Le sue prime tre partite sulla panchina giallorossa dicono tre vittorie, nove punti conquistati, ben otto gol fatti e soltanto due subiti, simbolo di quanto la squadra stia crescendo e ritrovando anche la miglior forma a livello mentale.

Sono molti i calciatori che dopo l’addio di Mourinho sembrano essersi ritrovati, su tutti Lorenzo Pellegrini, che sotto la guida dell’ex numero sedici giallorosso ha collezionato tre gol nelle ultime tre partite.

Un altro elemento che ha brillato è la Joya, Paulo Dybala, che ha mostrato non solo di poter fare la differenza in campo, ma anche di non dover essere sempre costretto a cambi forzati per preservarne la forma. Quello che preoccupa maggiormente i tifosi però è proprio il futuro dell’ex Juventus, finito nel mirino di diversi top club europei, e questa volta può esserci davvero l’addio definitivo.

Dybala, addio alla Roma? Due top club tentano la Joya

Il futuro a Roma di Paulo Dybala appare ancora una volta in bilico. A rendere tutto complicato sono le clausole presenti sul contratto del calciatore, che gli consentono di partire per l’estero per una somma decisamente abbordabile rispetto al reale valore del calciatore.

Secondo quanto riporta TodoFichajes l’argentino sarebbe finito nel mirino del Barcellona, con la dirigenza blaugrana ce si trova a dover fare i conti con una situazione economica non proprio florida, e Deco si è reso conto che per migliorare la squadra serviranno operazioni low cost.

Proprio per questo il nome di Dybala potrebbe rappresentare una grande occasione per il club catalano, che si ritroverebbe un calciatore di livello assoluto in rosa senza dover sborsare cifre folli per il cartellino, ma i blaugrana non sono l’unico club interessato.

Sempre secondo quanto riportato da TodoFichajes anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbe dimostrato un certo interesse verso l’attaccante ex Juve. I tifosi giallorossi dunque non possono certo dormire sonni tranquilli, in estate c’è il rischio di perdere uno dei migliori elementi della rosa.