Dalla Juve alla Roma: rilancio e asta da 30 milioni

Dalla Juventus alla Roma, il calciatore ha attirato l’attenzione di diversi top club, scatenando un’asta per strapparlo alla concorrenza

Contro il Cagliari si è finalmente rivista una Roma dalla grande propensione offensiva, in grado di dominare la gara praticamente per tutti i novanta minuti. Il primo problema che si pose davanti a De Rossi fu proprio quello della condizione fisica e mentale, con una squadra scivolata in nona posizione e con un disperato bisogno di ritrovarsi.

Contro il Verona arrivarono i primi tre punti, ma il calo fisico e mentale arrivato nel secondo tempo suonava come un campanello d’allarme per l’ex numero sedici giallorosso, che però è stato molto abile nel dare nuove motivazioni ai suoi uomini e a ricompattare l’ambiente.

Contro la squadra di Ranieri si sono cominciati a vedere i primi frutti del suo lavoro, e diversi elementi della rosa stanno tornando a brillare, su tutti Lorenzo Pellegrini, che sotto la guida di De Rossi ha trovato tre gol nelle ultime tre gare. A prendersi la scena però è stato il giovane Huijsen, il cui valore viene riconosciuto ormai non solo dalla Roma, ma da diversi top club in Europa, scatenando una possibile asta in estate.

Dalla Juventus alla Roma, rischio asta per il difensore

Arrivato alla Roma con la formula del prestito secco Dean Hujsen ci ha messo appena una partita per attirare l’attenzione dei tifosi giallorossi. Nonostante la giovane età ha da subito dimostrato una certa sicurezza non solo negli interventi difensivi, ma anche nell’impostazione, qualità che ai giallorossi servivano come il pane.

L’esclusione dalla lista UEFA sembrava chiudere definitivamente le porte di un possibile trasferimento in estate, con il calciatore che sembrava sempre più indirizzato verso un ritorno a Torino. Dalla partita contro il Cagliari però sembra esser cambiato qualcosa, e la formazione capitolina adesso sembra veramente interessata a provare a portarlo a titolo definitivo nella capitale.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport però la trattativa potrebbe complicarsi e non poco, il giovane difensore infatti avrebbe attirato l’attenzione di diversi top club in giro per l’Europa, tra cui Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia, facendo lievitare il prezzo a circa 25-30 milioni di euro, una somma importante per la Roma, che però ha ancora la possibilità di chiudere alcune cessioni prima di tentare l’assalto al giovane olandese.