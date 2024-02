Stadio della Roma, nuova battuta d’arresto

Il sogno stadio della Roma si allontana? Ecco le ultime dalla Sopraintendenza sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata

Il sogno di uno stadio di proprietà aleggia nelle menti dei tifosi giallorossi da tempo immemore e ora, dopo il via libera ricevuto dal comune e l’illusione di poter finalmente veder partire i lavori per il progetto dei Friedkin a Pietralata, emergono novità poco rassicuranti.

Come evidenziato dall’ex sindaco Marino parlando dell’esperienza maturata ai tempi con la presidenza Pallottola, anch’essa intenzionata a costruire uno stadio di proprietà, gli ostacoli di natura politica, architettonica e urbanistica non conoscono limiti nella città eterna e, difatti, dopo aver apparentemente scavalcato le barriere politiche, si sono immediatamente presentati nuovi intoppi.

I ritrovamenti archeologici fanno slittare tutto

I romani lo sanno… quando si apre un cantiere a Roma, è sostanzialmente impossibile prevedere dei tempi certi per la conclusione dei lavori. Il passato della capitale, che ne determina tutt’oggi il fascino e l’attrattiva per i turisti di tutto il mondo, è contemporaneamente croce e delizia del popolo romano, che vede complicarsi sistematicamente la costruzione di infrastrutture a causa del ritrovamento di resti archeologici al momento degli scavi necessari a erigere le fondamenta delle varie strutture necessarie allo sviluppo urbanistico della città eterna. Difatti, come riportato da La Repubblica, la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma ha messo in evidenza un ostacolo piuttosto ingombrante per la costruzione del nuovo impianto giallorosso.

Secondo la Soprintentenza, infatti, il terreno che sarebbe stato previsto per l’impianto finanziato dai Friedkin, andrebbe in collisione con dei resti archeologici di età romana. Dopo un feroce e faticoso dibattito politico, che sarebbe culminato con l’annuncio del Campidoglio nei prossimi giorni, il progetto definitivo rischia di slittare nuovamente, poiché potrebbe essere necessaria una convinta revisione dei piani.

Di conseguenza, mentre gli investitori arabi soffiano forte sulla capitale, annusando la possibilità di comprare la Roma dai Friedkin, il progetto Stadio a Pietralata rischia di slittare nuovamente. Ecco l’estratto di una delle due missive spedite dalla Soprintendenza: “Il lato N dello stadio si sovrappone alla cisterna in muratura (lungh. M 30) e al cosiddetto castellum Aqua e di età romana (I d.C.). Si richiede di prevedere una modifica progettuale tale da evitare interferenze dirette con i resti archeologici”.