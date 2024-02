Roma-Inter, cambio obbligato per De Rossi: si ferma il titolarissimo

Roma-Inter, è stato sostituito al sessantesimo minuto di gioco. De Rossi, però, non cambia modulo e getta nella mischia il giovane. Ecco cosa è successo.

Dopo un primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio, la Roma si è sciolta nel primo quarto d’ora della ripresa subendo l’uno-due tremendo dell’Inter. Sebbene la compagine di De Rossi sia ancora in partita, un super Thuram ha ribaltato immediatamente la contesa prima siglando il 2-2 e poi propiziando il momentaneo 2-3.

A cavallo della mezz’ora De Rossi è stato anche costretto ad un cambio obbligato. In non perfette condizioni fisiche anche nel primo tempo, Cristante è stato costretto a chiedere il cambio. Secondo quanto evidenziato da DAZN, l’ex Atalanta si è avvicinato alla panchina manifestando un persistente dolore alla schiena. Al posto di Cristante è immediatamente entrato Bove. Contestualmente De Rossi ha operato anche un’altra sostituzione: dopo un inizio di ripresa piuttosto difficile, Angelino è stato richiamato in panchina sostituito da Leonardo Spinazzola.