Calciomercato Roma, nerazzurro in saldo: non gioca più

Attesa dalla delicata sfida in casa del Feyenoord, la Roma vuole dimenticare in fretta la battuta d’arresto contro l’Inter e iniziare nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. La trasferta di Rotterdam avrà un sapore particolare per Rick Karsdorp, ex della serata non troppo rimpianto dagli olandesi.

Anche contro i nerazzurri, l’esterno destro ha messo in mostra tutte le sue lacune, sia in fase difensiva, sia in fase di costruzione. Il ruolo di terzino destro sarà senza dubbio una delle priorità del nuovo direttore sportivo giallorosso.

Calciomercato Roma, pista nerazzurra per il post Rui Patricio

Lo stesso discorso vale per Rui Patricio, entrato ormai negli ultimi quattro mesi di contratto con il club giallorosso. Nonostante l’erede di Tiago Pinto non sia stato ancora annunciato, a Trigoria ormai da mesi stanno passando al vaglio vari dossier per la porta del futuro.

I nomi che piacciono maggiormente in Italia sono quelli di Michele Di Gregorio e Vladimiro Falcone, mentre si fa sempre più dura l’ipotesi Marco Carnesecchi. Il 23enne di Rimini è ormai diventato un titolare inamovibile, relegando ad un ruolo da comprimario Juan Musso. Il portiere argentino è pronto a cambiare aria a fine stagione e il suo profilo è stato segnalato anche a persone vicine ai Friedkin. Assistito dallo stesso agente di Daniele De Rossi, l’ex Udinese ha una valutazione vicina ai 6-7 milioni di euro, ma ad oggi non rappresenta la prima scelta della Roma, che prima di prendere una decisione definitiva in un ruolo così importante vuole conoscere anche il parere del nuovo Ds.