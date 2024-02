Roma, Smalling interrompe l’allenamento all’istante: ecco cosa è successo

Roma, prosegue la preparazione in quel di Trigoria vista del delicato impegno in programma giovedì contro il Feyenoord. Le ultime su Smalling.

Archiviata la sconfitta casalinga contro l’Inter, la Roma di Daniele De Rossi dovrà essere brava a reagire immediatamente. Giovedì, infatti, è in programma una gara probabilmente decisiva per il prosieguo della stagione giallorossa. Dybala e compagni voleranno a Rotterdam per l’andata dei play off di Europa League.

Per rivolgere immediatamente l’attenzione alla gara contro il Feyenoord, la squadra nella giornata di ieri ha regolarmente ripreso gli allenamenti a Trigoria. Consueto lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Inter, campo per tutti gli altri. Secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, però, Smalling ha svolto soltanto una parte dell’allenamento con i compagni. L’inglese, infatti, ha regolarmente effettuato gli esercizi relativi alla parte atletica, con annesso torello e qualche esercizio tattico prima di lasciare il campo.

Roma, Smalling non ha terminato la scorsa seduta: l’allenamento odierno fugherà i dubbi

Quella di Smalling sarebbe stata una sua scelta, probabilmente legata a qualche fastidio di natura fisico o dal timore di doverne fare nuovamente i conti. Il campo di Trigoria, infatti, ieri era molto pesante a causa della copiosa pioggia scesa sul manto erboso del Fulvio Bernardini. L’allenamento odierno, sotto questo punto di vista, contribuirà a fugare i dubbi, sciogliendo definitivamente il dilemma.

Ha svolto invece l’intero allenamento con il resto del gruppo Diego Llorente, che dunque sarà a disposizione contro il Feyenoord dopo essere stato precauzionalmente in panchina contro l‘Inter. Non al top della forma nei giorni scorsi, De Rossi ha deciso di gestirlo per averlo al meglio contro l’Inter. Saranno da valutare, invece, le condizioni di Cristante che anche nella seduta di allenamento di ieri ha avvertito quel mal di schiena per il quale è stato costretto a chiedere il cambio nel match di sabato. In caso di forfait è già pronto Bove.