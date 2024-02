Dal Real Madrid alla Roma: spunta l’affare da 4 milioni | ASRL

Il calciomercato non dorme mai e abbiamo raccolto nuove indiscrezioni sull’asse Madrid-Roma, i giallorossi hanno deciso

Ormai ci siamo. Dopo aver conquistato 9 punti su 12 nelle prime quattro panchine in campionato, Daniele De Rossi si appresta a vivere il battesimo in campo internazionale come allenatore della Roma. L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in casa del Feyenoord può rappresentare uno spartiacque importante per il futuro della squadra, che spera di ripercorrere i cammini europei delle precedenti stagioni con José Mourinho.

La sfida di oggi ha fatto parlare di sé soprattutto per alcune decisioni tecniche importanti dell’ex centrocampista romanista, in alcuni ruoli fondamentali. Si è a lungo discusso, ad esempio, della possibilità di concedere un po’ di riposo a uno tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, anche se il tema di dibattito più caldo è stato quello relativo al portiere titolare.

Dal Real Madrid alla Roma: affare saltato

La presenza in conferenza stampa accanto a DDR ha dato praticamente i crismi dell’ufficialità alla titolarità di Mile Svilar. Già scelto come portiere di coppa da Mou, l’ex Benfica sostituirà un Rui Patricio non certo irreprensibile nelle ultime uscite stagionali. A proposito di portieri, nelle ultime ore la redazione di Asromalive.it è venuta a conoscenza di un retroscena molto interessante risalente ai mesi scorsi.

Prima della rottura del legamento di Thibaut Courtois, la scorsa estate alcuni intermediari hanno offerto alla Roma il cartellino di Andriy Lunin. All’epoca ai margini al Real Madrid e desideroso di cercare minutaggio altrove, il portiere ucraino sarebbe potuto sbarcare nella Capitale per 3-4 milioni di euro, ma la dirigenza capitolina decise di non affondare il colpo e di confermare Svilar alle spalle di Rui Patricio. Nonostante l’arrivo di Kepa in prestito, Lunin è riuscito a scalare le gerarchie di Carlo Ancelotti, divenendo il titolare dei Meregnues e collezionando 17 presenze complessive tra tutte le competizioni.