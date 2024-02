Pagano la clausola di De Zerbi, allarme Brighton prima della Roma

Prossimo avversario della Roma agli ottavi di finale di Europa League, Roberto De Zerbi spaventa il Brighton a pochi giorni dal match

Archiviata la preziosa vittoria contro il Torino, la Roma ha iniziato a preparare la sfida di sabato prossimo contro il Monza, che arriverà cinque giorni prima dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha riservato a Daniele De Rossi lo scontro con il suo amico Roberto De Zerbi. Alla sua prima esperienza europea, il Brighton ha vinto il proprio girone, evitando così di disputare gli spareggi.

Proprio in queste ore, i ‘Seagulls’ hanno appreso della lunga assenza di Kaoru Mitoma, la cui stagione è praticamente finita. Un’assenza pesante per il club inglese che, ormai da mesi, deve fare anche i conti con le numerose indiscrezioni sul futuro del proprio allenatore. Grazie alle sue idee tattiche, i biancoblu sono diventate una delle realtà più interessanti della Premier League e questo ha creato grande interesse attorno alla figura del manager bresciano.

Un’altra big su De Zerbi: pagano la clausola

In Inghilterra, Chelsea, Liverpool e Manchester United stanno monitorando i progressi dell’ex Sassuolo e la clausola rescissoria da 13 milioni di euro non rappresenta certo un ostacolo per loro. Potrebbe incontrare invece maggiori difficoltà il Barcellona, che non naviga in buone acque economiche e che ha puntato RDZ per sostituire il partente Xavi. In Italia, si è spesso parlato di Milan e Napoli molto sensibili al credo tattico dell’ex Shakhtar, ma l’ultima squadra accostata al proprio manager può rappresentare un autentico spauracchio.

Stiamo parlando del Bayern Monaco. Secondo Florian Plettenberg, infatti, i bavaresi avrebbero individuato in De Zerbi una delle principali alternative a Xabi Alonso. La scorsa settimana, il club tedesco ha ufficializzato la separazione da Thomas Tuchel al termine della stagione in corso. Già da settimane, la dirigenza ha preso contatti con l’entourage dell’allenatore del Bayer Leverkusen che, tuttavia, è affascinato anche dall’ipotesi Liverpool. Stando al giornalista della Bild, il tecnico italiano sarebbe un pallino di Max Eberl. Qualora la virata dovesse essere decisa, il Bayern non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria.