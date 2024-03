Tripletta Roma in Serie A: un ex compagno per De Rossi

Calciomercato Roma, tripla pista in entrata dal campionato italiano. Daniele De Rossi può ritrovare al suo fianco un ex compagno di squadra nelle prossime settimane.

Vigilia di campionato in casa Roma, domani sera la trasferta al Franchi contro la Fiorentina di Italiano. Daniele De Rossi spera di allungare la striscia positiva della squadra giallorossa, reduce da tre vittorie consecutive in campionato oltre all’exploit europeo contro il Brighton allo stadio Olimpico. Dopo aver messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, ora DDR vuole allungare le distanze anche dalla squadra toscana nella corsa al piazzamento in Champions League, obiettivo stagionale per la squadra giallorossa.

Continua a macinare vittorie la Roma di Daniele De Rossi, che in quasi due mesi è riuscito a raccogliere ottimi risultati alla prima panchina in Serie A della carriera. Nelle prime dieci gare a guida DDR è arrivata una sola sconfitta, contro l’Inter che si sta confermando dominatrice del campionato italiano. L’ultima vittoria è stata roboante, col poker servito al Brighton di De Zerbi nei quarti di finale di andata in Europa League. L’ascesa della squadra giallorossa può aprire le porte alla conferma dell’ex Capitano, decisione che si accompagna alla nomina del nuovo Direttore Sportivo nella società guidata dalla famiglia Friedkin.

Nuovo Ds Roma, spunta anche la pista Kolarov: tripla opzione per i Friedkin

Sono tanti i nomi accostati al taccuino della famiglia statunitense, sia in Serie A che fuori dai confini nazionali. Nello specifico i nomi già attivi nel campionato italiano sono due: Modesto del Monza, legato da un passato positivo con la Ceo Souloukou, e l’ex giallorosso Nicolas Burdisso, oggi dirigente della Fiorentina.

E spunta un altro ex compagno di Daniele De Rossi nella Roma oltre al difensore argentino. Parliamo di Aleksander Kolarov, che ha militato in giallorosso dal 2017 al 2020. L’ex terzino, dopo la rottura col Pisa, sembrava ad un passo dalla Salernitana, poi l’opzione campana è sfumata. Ora il suo nome viene accostato proprio alla Roma, oltre alle due piste già citate in Serie A. A riferirlo è stato il sito Tuttomercatoweb.com .