Si taglia lo stipendio per la Roma: attaccante in saldo

Calciomercato Roma, l’attaccante arrivato in prestito la scorsa estate per rimanere è pronto a ridursi l’ingaggio. L’affare si potrebbe chiudere tra i 10 e 12 milioni di euro

Per lui e per il futuro. Perché sì che ha dato tanto in questa stagione – sotto il profilo delle prestazioni – ma a livello di reti il bottino è misero e senza dubbio deve essere rimpinguato. E poi per il futuro, perché sta bene a Roma e siccome è in prestito allora tutto può essere deciso alla fine della stagione.

Sardar Azmoun questa sera avrà un’occasione importante, dal primo minuto vista l’assenza di Lukaku, e la vuole sfruttare nel migliore dei modi. Arrivato dai tedeschi del Bayer Leverkusen la scorsa estate, l’iraniano a Roma sta benissimo ed è uno dei più amati dentro il gruppo giallorosso. Si vede sui social del club e non solo, anche in quelli dei compagni che è evidente come vogliano bene ad un bravo ragazzo che, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, punta a rimanere nella Capitale.

Calciomercato Roma, la situazione Azmoun

I rapporti tra la Roma e il Bayer sono ottimi. E una soluzione, a quanto pare, per un trasferimento a titolo definitivo si potrebbe trovare intorno ai 10-12 milioni di euro. E, come se non bastasse, a dimostrazione del fatto che le sue intenzioni sono chiare, Azmoun sarebbe pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di rimanere alla corte di Daniele De Rossi, che come sappiamo anche lui si sta guadagnando sul campo il rinnovo di contratto.

Insomma, per lui, per la soddisfazione personale, e per la sua Roma. Stasera l’occasione è importante, una di quelle da prendere al volo e non lasciarsi sfuggire in nessun modo. Poi del futuro se ne riparlerà a tempo debito ma chiudere l’anno con qualche rete in più non sarebbe male per nessuno. E in quel caso il riscatto a queste cifre potrebbe essere quasi assicurato.