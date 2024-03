Addio Roma e plusvalenza in Seria A: prezzo già fissato | ASRL

Anche il prossimo anno la Roma dovrà fare i conti con i paletti del FairPlay finanziario, ecco l’ultima indiscrezione sul mercato in uscita

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dove dovrà vedersela contro il Milan, la Roma è chiamata a rispondere alla vittoria del Bologna in casa dell’Empoli domani contro il Sassuolo .A tenere banco in casa giallorossa sono soprattutto le condizioni di Romelu Lukaku, con l’infiammazione all’anca che potrebbe escluderlo dalla lista dei convocati di Daniele de Rossi.

Il futuro dell’attaccante belga sarà sicuramente uno dei temi caldi che il nuovo direttore sportivo, non ancora ufficializzato, dovrà trattare una volta entrato in carica. La qualificazione alla prossima Champions League è di vitale importanza per riuscire a far fronte in maniera meno penalizzante ai paletti imposti dalla Uefa per il FairPlay finanziario come lo scorso anno, la dirigenza giallorossa sarà obbligata a fare diversi milioni di plusvalenza entro il 30 giugno.

Calciomercato Roma, doppia chiamata per Zalewski

Oltre ai calciatori ingaggiati a parametro zero come Evan Ndicka e Houssem Aouar, la via meno ripida per arrivare all’obiettivo sarebbe quella di cedere giovani della primavera o di prendere in considerazione offerte per i prodotti del vivaio già da tempo entrati in prima squadra. Se sul fronte Edoardo Bove nei giorni abbiamo registrato alcuni sondaggi provenienti dall’Inghilterra, per quanto riguarda Nicola Zalewski stanno aumentando le ipotesi italiane.

La scorsa estate si è parlato di sondaggi inglesi, mentre nel mese di febbraio alcuni organi di informazione hanno parlato di contatti avviati tra la Roma e la Fiorentina, ma i viola, secondo quanto appreso da Asromalive.it, non sono gli unici interessati al nazionale polacco. Di recente infatti, anche il Monza ha chiesto informazioni sul poliedrico centrocampista, che con l’arrivo di De Rossi è stato nuovamente utilizzato come trequartista esterno. A Trigoria sono pronti ad ascoltare eventuali offerte irrinunciabili, con una valutazione iniziale del cartellino del 22enne che potrebbe aggirarsi sui 13-16 milioni di euro.