Conte battuto, Mourinho ritorna in Serie A: cifre da urlo

Dopo il suo addio alla Roma non sono poche le indiscrezioni che hanno visto José Mourinho protagonista. L’ultimo indizio non è passato inosservato

La decisione dei Friedkin di sollevare José Mourinho dall’incarico di guida tecnica della Roma è stato sicuramente uno degli episodi più salienti della scorso gennaio. La scelta di avviare un nuovo ciclo con Daniele De Rossi fino a questo momento sta pagando.

La compagine giallorossa sta recependo al meglio i diktat imposti da DDR. Più liberi di testa, Pellegrini e compagni non solo hanno strappato il pass per i quarti di finale di Europa League, ma sono ritornati prepotentemente in corsa per un posto in Champions League. Parallelamente, però, Mourinho sta continuando a far parlare di sé. Dopo essersi congedato alla Roma, infatti, lo Special One era stato accostato con una certa insistenza a diversi club dell’Arabia. Pur declinando al momento tutte le proposte provenienti dalla Saudi Pro League, il tecnico lusitano ha comunque lasciato una porta aperta ad un suo eventuale approdo in Arabia. Il suo profilo, però, continua ad essere al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato.

Mourinho-Napoli, bookmakers scatenati: ecco tutte le quote

Finito nella lista dei desideri del Bayern Monaco prima che i bavaresi decidessero di affondare il colpo per Xabi Alonso, l’ombra di Mourinho era ritornata ad allungarsi anche in Serie A. Qualche settimana fa, infatti, prima che i rumours venissero seccamente smentiti da De Laurentiis in persona, erano circolate delle voci riguardanti un possibile accostamento Mourinho-Napoli.

Secondo i bookmakers, l’eventuale binomio tra il tecnico lusitano e il club azzurro potrebbe rappresentare una traccia importante da prendere in considerazione. I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano a 3.00 volte la posta la possibilità che Mou prenda le redini di Calzona. Si tratta della cifra più bassa presente in lavagna, in coabitazione con quella che vede Italiano atterrare alle pendici del Vesuvio per guidare la compagine azzurra. Leggermente più staccato, invece, Antonio Conte. Dopo i vari tentativi andati a vuoto, non è escluso che De Laurentiis ritorni alla carica per provare a convincere il tecnico salentino. Non a caso l’opzione Conte, in ottica Napoli, si trova a 3.50 volte la posta. Da non trascurare, infine, il romantico ritorno di Sarri dopo l’addio alla Lazio (4.00), e le candidature di Thiago Motta, Gilardino e Palladino, rispettivamente a 6.00, 7.50 e 10 volte la posta.