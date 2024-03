Acerbi-Juan Jesus, non è finita: Inter sotto choc

Emergono nuovi sviluppi sulla questione che ha coinvolto negli scorsi giorni Francesco Acerbi e Juan Jesus

Negli scorsi giorni c’è stato un argomento in particolare che ha monopolizzato l’attenzione dei media e degli appassionati di calcio italiani: il caso Acerbi-Juan Jesus. Numerose e varie le opinioni intorno all’ormai noto episodio consumatosi durante Inter-Napoli, in cui i due difensori si sono scontrati verbalmente e, secondo quando affermato da Juan Jesus, il nerazzurro gli avrebbe rivolto un insulto razzista.

Il giudice sportivo, tuttavia, dopo aver ascoltato entrambe le versioni e in assenza di prove reali, ha chiuso la questione senza assegnare ad Acerbi alcuna sanzione, ma la storia potrebbe non concludersi qui.

Juan Jesus valuta la denuncia penale

Di certo l’ex difensore della Roma avrà pensato di fare immediatamente ricorso, anche alla luce delle numerose accuse che lo additano come un bugiardo, tuttavia, non essendo parte del procedimento messo in piedi dalla procura della Figc, non sarà possibile per lui rivedere la sentenza del giudice sportivo.

Juan Jesus però, certo di aver ricevuto epiteti razzisti, potrebbe non arrendersi e, secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe la possibilità che il brasiliano scelga di scavalcare il piano sportivo, per sfociare in quello penale. Difatti, dopo aver scampato la sanzione, Francesco Acerbi potrebbe ritrovarsi nella cassetta delle lettere una denuncia penale proveniente dal numero 5 del Napoli.