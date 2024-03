Retrocessione ed esclusione: clamoroso in Champions League

Retrocessione ed esclusione: clamoroso quello che potrebbe succedere in Champions League il prossimo anno. C’è solamente un modo per salvarsi da questa mannaia

La questione è assai rilevante. Perché se alcune squadre sono state prese di mira – e hanno subito una penalizzazione in classifica – solamente per aver infranto una sola regola per Fair Play Finanziario, non ci sono dubbi che chi ne avrebbe infrante di più potrebbe beccarsi l’esclusione dal campionato.

E siccome in Premier League non guardano in faccia nessuno, a rischiare tantissimo è il Manchester City. Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato che nel prossimo autunno dovrebbe iniziare il processo contro il club inglese appunto per aver violato oltre cento regole di quel patto che in Inghilterra vogliono far rispettare a tutti i costi. E, per la stagione successiva, vale a dire quella 25-26, il rischio di un massimo campionato inglese senza la squadra di Guardiola c’è, ed è reale. Tant’è che in questi giorni nei podcast inglesi si parla di come il City, attuale squadra campione in carica sia nel proprio Paese che in Europa, possa qualificarsi alle prossime Champions. Il modo è uno solo.

Un solo modo di salvezza per il City

Il sito d’informazione inglese FootballInsider sottolinea come il City sia obbligato il prossimo anno a vincere la coppa per poterla giocare anche la stagione successiva. Come sappiamo chi alza al cielo il trofeo si qualifica direttamente in prima fascia l’anno successivo. E questo forse potrebbe “bastare” al City per non essere fuori anche dalla Champions League.

C’è però un’altra questione da tenere in considerazione: la Uefa, in Italia, nonostante la Juventus si fosse qualificata la scorso anno per la Conference League dopo aver subito una forte penalizzazione da parte degli organi tricolori, ha escluso la formazione di Allegri dalle coppe. E non è detto che l’organo guidato da Ceferin non faccia lo stesso con i Citizens. Vedremo quello che succederà ovviamente, ma in questo momento la situazione dentro la truppa di Pep Guardiola sembra essere davvero delicata.