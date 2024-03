Addio Maignan: Milan-Roma è già iniziata

Mentre Milan-Roma, valida per i quarti di finale di Europa League, si avvicina, rossoneri e giallorossi rischiano di scontrarsi anche nel calciomercato

L’ascesa sinora immacolata di Mile Svilar prosegue senza soluzione di continuità e, con il periodo più delicato del campionato alle porte (la Roma affronterà nel giro di poche settimane tutte le contendenti alla zona Champions, nonché il Milan in Europa League, nel doppio confronto valido per i quarti di finale), è difficile che Rui Patricio troverà altro spazio per posticipare l’inevitabile cessione.

Se il contratto di Svilar a condizioni rinnovate pare essere già pronto tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, la scadenza del contratto di Rui Patricio fissata al 30 giugno 2024 non dovrebbe essere seguita, con grande probabilità, da un rinnovo. In tal senso la Roma, al netto dell’assenza di un direttore sportivo, sembrerebbe aver già tastato con convinzione il mercato e i taccuini dei vertici giallorossi hanno più di un nome cerchiato in rosso. Il primo della lista, tuttavia, sembrerebbe essere entrato anche nel mirino del Milan di mister Pioli, il che estenderebbe il duello di Europa League tra i rossoneri e giallorossi, anche al calciomercato estivo.

Di Gregorio torna al centro del mirino del Milan

In fatto di portieri il diavolo rossonero sembrerebbe essere a dir poco coperto, grazie alla presenza di Mike Maignan in campo e alla panchina occupata da Marco Sportiello e Antonio Mirante. Tuttavia, quando ci si ritrova con uno degli estremi difensori più forti del mondo, la possibilità di ricevere un’offerta irrinunciabile è dietro l’angolo (la Roma ne sa qualcosa, vedi Alisson), soprattutto considerato che il calciatore in questione pare pronto a chiedere un’importante revisione del proprio compenso annuale.

Difatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan concederà al portiere un ingaggio faraonico, ma che non dovrà superare quello percepito attualmente da Rafael Leao. Nel caso in cui Maignan dovesse pretendere più di quanto riscosso in questa stagione dalla stella portoghese in maglia numero 10, il Milan potrebbe facilmente cedere ad offerte sopra i 70 milioni di euro.

A quel punto, i vertici rossoneri si fionderebbero sul mercato per portare a Milanello un sostituto e, sempre secondo Tuttosport, pare che i taccuini milanesi siano già completi di alternative. Oltre a Giorgi Mamardashvili del Valencia e Bento dell’Atletico Paranaense, pare che il nome di Michele Di Gregorio sia tornato di moda tra i corridoi di Milanello. Un obiettivo che coinciderebbe proprio con quanto emerso da Trigoria, dove l’estremo difensore del Monza pare essere particolarmente apprezzato.

La Roma, tuttavia, confermando Svilar – la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro – e portando a Trigoria Di Gregorio – il quale gode della medesima valutazione – si troverebbe con due portieri di pregio in rosa (entrambi papabili titolari), il che potrebbe non giovare alle precarie casse dei giallorossi. Ecco che il Milan, al contrario, beneficerebbe dell’incasso di Maignan e, di conseguenza, andrebbe incontro ad un’operazione sensibilmente più sostenibile.