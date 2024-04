Doppietta in Serie A per De Rossi: non solo Fiorentina | ASRL

L’ottimo lavoro sin qui svolto da Daniele De Rossi, oltre a stimolare la Roma sul fronte rinnovo, ha attratto anche due squadre italiane

Arrivata alla sosta per gli impegni delle nazionali a soli tre punti di svantaggio dal quarto posto, la Roma spera di riprendere il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League con una vittoria in casa del Lecce in questo lunedì di Pasquetta. Durante la pausa del campionato, come era assolutamente prevedibile, si sono susseguite all’impazzata le indiscrezioni di calciomercato, relative al nuovo direttore sportivo e ai calciatori, ma non solo.

A tenere banco ovviamente è stato anche il capitolo allenatore. In scadenza il prossimo giugno, Daniele De Rossi ha dimostrato con i fatti di potersi meritare il rinnovo contrattuale, anche se l’ultima parola spetterà al piazzamento finale in campionato e in Europa League. Negli ultimi giorni, radio mercato ha confermato quanto anticipato in tempi non sospetti da calciomercato.it in merito ad un interessamento della Fiorentina.

Rinnovo de Rossi, doppio assalto in serie A

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, quello viola non è l’unico club Italiano che sta monitorando la situazione contrattuale dell’ex capitano romanista. Con nove vittorie, due pareggi e due sconfitte, DDR ha cancellato con un colpo di spugna la deludente esperienza sulla panchina della SPAL, meritandosi le attenzioni di diversi club.

Alle prese con la possibile partenza di Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha confermato il proprio gradimento nei confronti del tecnico giallorosso, ma ha messo nel proprio mirino anche Ivan Juric e Alberto Gilardino. Pochi chilometri più a nord, anche il Bologna si è messo sulle tracce di De Rossi, ritenendolo un valido candidato alla sostituzione di Thiago Motta, che appare ormai destinato ad una big, con la Juventus in pole position. Serie A vigile, dunque, sul tecnico ostiense la cui priorità assoluta resta ovviamente la permanenza nella Roma.