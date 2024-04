Derby coi cerotti, UFFICIALE: tripla assenza prima di Roma-Lazio

Tripla assenza UFFICIALE prima di Roma-Lazio, ecco la lista dei convocati. Gli ultimi aggiornamenti.

Dopo il passo falso in quel di Lecce, la Roma è definitivamente entrata nella settimana del derby, gara non qualsiasi su ambedue le sponde del Tevere e, dopo l’eliminazione subita da Huijsen e colleghi nel mese di gennaio in Coppa Italia, destinata questa volta ad avere un sapore ancora più nobile, per disparati motivi. Da un lato, infatti, c’è l’anelito di Tudor di dare continuità ad un percorso appena avviato ma cominciato con la nobile ed entusiasmante vittoria contro la Juventus.

Dall’altro, ci si appresta ad assistere alla prima stracittadina di De Rossi sulla panchina della Roma, dopo le esultanze, i gol e le tante emozioni condivise con Totti e colleghi per circa due decadi di carriera contro la squadra biancoceleste. Al netto dei diversi passi falsi compiuti dalla squadra dapprima di Sarri e ora dell’ex allenatore dell’Hellas Verona, Roma-Lazio rappresenta sempre una sfida dal sapore diverso, in vista della quale, in questi minuti, giungono aggiornamenti non trascurabili.

Roma-Lazio coi cerotti, UFFICIALE: i convocati di Tudor

I punti di distanza tra Roma e Lazio, sono ad oggi, sei: ecco perché, dunque, l’incrocio di sabato potrebbe avere grande impatto anche ai fini di una classifica ancora ibrida in zona europea e ben lungi dal sentenziare in modo definitivo sui piazzamenti di Champions ed Europa League.

Ad ogni modo, in queste ore, la Lazio ha diramato la lista dei convocati per la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia in casa della Juventus, nella quale figurano alcune importanti assenza, a quattro giorni di distanza dal derby. Oltre agli squalificati Pellegrini e Pedro, infatti, Tudor non ha potuto convocare per indisponibilità Provedel, Lazzari e Rovella