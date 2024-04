Addio Lukaku, bomba Zazzaroni: firma in Serie A

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku torna un argomento caldissimo in vista della sessione estiva. Ivan Zazzaroni sgancia l’ultimissima sul belga: pronta la nuova avventura in Serie A.

La scorsa estate il nome di Romelu Lukaku è stato tra i più chiacchierati nella sessione di calciomercato. Dopo la rottura con l’Inter il centravanti belga sembrava ad un passo dalla Juventus, prima che l’affare sull’asse Torino-Londra naufragasse. Alla fine il Chelsea ha aperto alla formula del prestito secco, decisiva per lo sbarco alla Roma di Big Rom. Il futuro del numero 90 giallorosso, apparso in leggera flessione nelle ultime uscite, è ancora da scrivere in vista della prossima stagione. Sul tema è intervenuto in diretta Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha aperto ad una nuova firma in Serie A per il centravanti ex Inter.

Romelu Lukaku è stato al centro di un vero tira e molla nel corso della sessione di calciomercato estivo dello scorso anno. Alla fine a spuntarla è stata la Roma, che lo ha prelevato in prestito secco dal Chelsea. La squadra londinese sembra intenzionata a cederlo in via definitiva tra pochi mesi, ma le richieste economiche per il cartellino continuano ad essere esose. Daniele De Rossi si aggrappa al centravanti belga per raggiungere gli obiettivi prefissati nel finale di stagione della Roma, mentre Ivan Zazzaroni sgancia una bomba sul futuro dell’ex Inter.

Calciomercato Roma, Zazzaroni allo scoperto su Lukaku: verdetto Napoli

Il direttore del ‘Corriere dello Sport’, svela come il centravanti belga possa finire nel mirino del Napoli con il nuovo Direttore sportivo. Intevenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il giornalista ha parlato così dell’arrivo di Manna in casa partenopea: “Per lui sarà un momento di grande formazione. Conte mi sembra molto distante dal Napoli, è una pista molto lontana. Italiano non mi sembra ancora vicino, potrebbero esserci delle sorprese. Bisognerà capire che squadra ci sarà perché i giocatori contano tanto.”

Infine sul futuro di Lukaku: “Manna? E’ quello che ha trattato Lukaku per tutta l’estate per portarlo in bianconero. Il belga al Napoli? Lui vuole vincere, credo sia presto per parlare della sua futura squadra. Tra Manna e Lukaku c’è un bel rapporto.”