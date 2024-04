Caos totale, UFFICIALE: risultato non omologato e stagione finita

Caos totale in una partita che metteva in palio dei punti pesantissimi per la salvezza e stagione chiusa in anticipo. Ecco quello che è successo: finale incandescente!

Risultato non omologato. La decisione è ufficiale e arriva dopo il preannuncio di ricorso arrivato dalla società che ha perso sul campo, uno a zero, un match che metteva in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Stando alle cronache locali è successo il caos più totale. Ma andiamo realmente a capire com’è andata a finire tra San Marzano e Nuova Floridia, partita valida per il campionato di Serie D.

Una gara che si è sbloccata nell’ultimo quarto d’ora a favore dei padroni di casa. Però dei tafferugli scoppiati alla fine del match non hanno permesso al giudice sportivo di mettere la parola fine alla questione. La Nuova Floridia, infatti, ha annunciato un reclamo. Ma nel frattempo si è beccata anche delle squalifiche importanti che di fatto hanno chiuso in anticipo la stagione di alcuni suoi tesserati.

Stagione finita per alcuni tesserati

Sì, perché se il giudice non si è espresso nel merito della questione sul finale, ha invece messo nero su bianco squalifiche pesantissime per la squadra che ha appunto presentato il ricorso. O che per meglio dire lo presenterà nei prossimi giorni.

Un dirigente ospite infatti è stato inibito fino al prossimo 11 giugno “per avere rivolto all’Arbitro espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento. Al termine della gara, inoltre, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava con fare minaccioso al Direttore di gara profferendo al suo indirizzo espressioni irriguardose“. Quattro giornate a testa inoltre se le sono beccate due calciatori. Il primo per “aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara”; il secondo per “aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A”. Insomma, un clima infuocato come spesso succede quando sul finale di stagione ci si gioca tutto quello che è stato fatto nei mesi precedenti. Ma in questo modo è davvero difficile commentare e andare avanti parlando solo ed esclusivamente di calcio.