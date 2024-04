Lukaku bis a quale prezzo: via di fuga Roma

Lukaku bis a Roma, ecco a quale prezzo: i giallorossi a quanto pare hanno un solo modo per trattenere il belga. Che vuole rimanere nella Capitale

Solamente quattro gol nel 2024. E sono passati tre mesi. Pochissimi per uno come lui. E leggendo questi numeri si potrebbe pensare ad una stagione un po’ così. E invece, Lukaku, di gol in questa annata ne ha fatti 18, peccato che la maggior parte sono stati realizzati nella prima metà del campionato.

A Lecce erano molti quelli che si aspettavano una sua rete: senza Dybala, De Rossi sognava il colpo grosso affidandosi alle potenzialità fisiche e tecniche del centravanti belga. Che però non è riuscito nel proprio intento, chiuso dalla difesa salentina. Un’occasione, di testa, ce l’ha avuta: ma da dentro l’area di rigore non ha centrato lo specchio della porta. Speriamo possa invertire la rotta nei prossimi match, decisivi per questa stagione. E forse anche per la sua prossima.

Lukaku vuole rimanere alla Roma

Sì, perché secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Lukaku continua a credere che nel suo futuro ci possa essere ancora la Roma, nonostante il cartellino sia del Chelsea (che ha fissato il prezzo in 43milioni di euro) e nonostante anche il Napoli ci potrebbe pensare, qualora riuscisse a prendere in panchina Conte, difficile.

Ma come, Big Rom, potrebbe rimanere nella Capitale? Un solo modo, a quanto pare, leggendo il quotidiano: con un altro prestito. La Roma lo potrebbe trattenere rinnovando lo stesso accordo con i Blues, anche perché pensare di “comprare il cartellino sarebbe invece un’operazione dissanguante, considerando anche l’ingaggio (almeno triennale) da corrispondergli (7,5 milioni è quello attuale, ma da giugno non ci saranno più i benefici del Decreto Crescita)”.