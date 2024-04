Prezzo alle stelle e addio Roma: 20 milioni di euro

Calciomercato Roma, il prezzo è alle stelle e i giallorossi adesso lo pensano un poco di meno. Addio al colpo in Serie A dal valore di 20milioni di euro

Sappiamo benissimo che uno degli acquisti che la Roma dovrà fare la prossima estate tocca un ruolo dedicato come quello del portiere. Se Svilar a suon di prestazioni importanti – anche a Lecce è stato il migliore in campo – si sta guadagnando la titolarità anche nella prossima stagione, un altro elemento deve per ovvi motivi arrivare.

Sì, perché Rui Patricio saluterà di sicuro. Contratto in scadenza per il portoghese, voluto fortemente da Mourinho, che non verrà rinnovato. De Rossi ha fatto una scelta e i risultati gli stanno dando ragione. E i giallorossi cercheranno un estremo difensore che possa magari alternarsi con Mile. Di nomi nel corso di questi mesi ne sono stati fatti tanti: da Di Gregorio a Carnesecchi (opzioni difficili) passando pure per Falcone del Lecce. Tifoso romanista, il portiere anche domenica ha dimostrato tutto il suo valore (purtroppo) chiudendo lo spazio ad Aouar che si è trovato tutto solo davanti la sua porta. Un intervento rimarcato anche da De Rossi nelle interviste post partita.

Il Lecce vuole 20 milioni per Falcone

Waldimiro Falcone interessa alla Roma. Forse adesso un poco di meno – svela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – ma sicuramente c’è ancora nella lista giallorossa. Lui farebbe carte false per venire nella Capitale e giocare per la squadra del cuore. Ma a buoni propositi si contrappone il prezzo del cartellino.

Almeno 20 milioni di euro si legge sul quotidiano. Sarebbe questo il prezzo fissato da Corvino per il proprio estremo difensore dopo ovviamente la conquista della salvezza. Una cifra altissima che forse la Roma non vuole nemmeno spendere, visto che dovrebbe comunque prendere un secondo, o quasi. Però da qui all’estate le cose possono cambiare, e magari si potrebbe arrivare ad un punto d’incontro. Difficile con un dirigente esperto come quello giallorosso che lavora in Puglia, che pregusta una plusvalenza importante.