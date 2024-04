Roma-Lazio, il forfait è UFFICIALE: addio derby

Roma-Lazio, è quasi ufficiale: doppio forfait in vista della gara di sabato pomeriggio all’Olimpico. Nessuno dei due è in grado di recuperare

Un doppio forfait. Ufficiale. Sì, perché i tempi sono strettissimi visto che il derby Roma-Lazio è in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. E Tudor, tecnico della Lazio, ha perso due pezzi per la sfida a Daniele De Rossi, che invece come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri ha recuperato Spinazzola che si è allenato col gruppo.

Dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club di Lotito il dottor Fabio Rodia, che ha svelato le condizioni di Zaccagni e di Lazzari. Oltre a quelle di Patric che è uscito alla fine del primo tempo.

Roma-Lazio, ecco le ultime su Zaccagni e Lazzari

“Zaccagni ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra per cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per una diagnosi più accurata e quindi una prognosi giusta”. Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, comunque, il giocatore non ci sarà, anche perché ieri sera ha lasciato lo stadio di Torino in stampelle e l’unica speranza è quella di evitare un lungo stop.

Mentre su Lazzari, Rodia, ha detto questo: ” Ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo”. “Patric giustamente era un po’ a corto di energie in quanto è rientrato da poco, si è quindi deciso di sostituirlo ma non per ragioni mediche”. La Lazio, infine, non potrà contare nemmeno su Provedel mentre spera di recuperare Pellegrini e Rovella. Questo il quadro a tre giorni dalla stracittadina che mette in palio dei punti pesantissimi per la stagione.