Roma, UFFICIALE: chiusura in meno di due ore

Roma, l’aggiornamento istantaneo del club certifica ancora una volta il grande amore per la squadra per un rush finale da brividi.

Metabolizzata l’opaca prestazione del “Via del Mare” contro il Lecce, la Roma di Daniele De Rossi è pronta a rituffarsi in campionato. L’appuntamento, del resto, è di quelli che non si possono fallire: la stracittadina contro la Lazio mette in palio molto più dei semplici tre punti.

Il confronto con i biancocelesti inaugurerà una serie di impegni in rapida successione nella quale Dybala e compagni, di fatto, si giocheranno la stagione. Ecco perché, in un frangente importante non solo in campionato ma anche in Europa League (il doppio confronto con il Milan è ormai alle porte), i giallorossi avranno bisogno ancor di più del sostegno dei propri tifosi. Supporto che del resto non è mai mancato, anche nei momenti più cupi della stagione. Il legame saldissimo che si è creato tra la squadra e i suoi tifosi è un palpitante leit motiv. Una questione d’amore che ha avuto l’ennesima manifestazione tangibile questo pomeriggio.

Udinese-Roma: già esauriti i biglietti riservati ai tifosi giallorossi

Sono stati letteralmente polverizzati in meno di due ore, infatti, i biglietti riservati ai tifosi della Roma per la sfida del Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Spulciando tra il sito dedicato alla vendita dei tagliandi del match in programma domenica 14 aprile alle ore 18, infatti, non è più possibile acquistare neanche un biglietto.

In meno di due ore, di fatto, i tifosi della Roma hanno letteralmente polverizzato i tagliandi messi a loro disposizione, sancendo l’ennesimo sold out (questa volta in trasferta). Dopo il mezzo passo falso del “Via del Mare”, la Roma sarà chiamata a ripartire. Non solo nel derby e in Europa League contro il Milan, ma anche nella delicata sfida contro l’Udinese. I suoi tifosi, intanto, hanno già risposto presente. Per l’ennesima volta.