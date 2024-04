UFFICIALE, Florenzi squalificato due mesi

Ufficiale, Florenzi squalificato a tempo. Ecco l’atto pubblicato dalla Figc. E viene anche spiegato il motivo di questo stop. La situazione

Una squalifica a tempo. Di due mesi. Comminata però in una multa di 9mila euro. Nel mezzo ci è finito Aldo Florenzi che, all’epoca dei fatti, così come da comunicato ufficiale della Figc, era un tesserato del Cosenza.

No, non parliamo del giocatore del Milan, ma di un omonimo che, al momento gioca ancora con i calabresi. Lo stesso “in data 28 settembre 2022 inviava, tramite il proprio legale, alla Commissione Federale Agenti Sportivi, un’istanza di accesso agli atti ai fini di giustizia, istanza da lui sottoscritta, motivando la richiesta in base all’esistenza di un contenzioso tra lui ed il sig. Ermanno Cordua, contenzioso iscritto Tribunale Ordinario Nocera Inferiore con RG 2998-2021, procedimento in realtà

inesistente, come ammesso dallo stesso Florenzi in fase di audizione”. Insomma, una richiesta che chissà per quale motivo era stata fatta. Che ha portato a questa squalifica.

La squalifica comminata in multa

L’informazione è stata inviata alla Procura generale dello Sport e c’è stato il consenso da parte della giustizia federale. E alla fine le parti in causa hanno trovato un accordo accolto da tutti. Florenzi quindi si è beccato questi due mesi di squalifica che non sconterà.

Come spiegato prima, infatti, sono stati comminati in una bella ammenda per il calciatore che dovrà pagare entro 30 giorni dal momento in cui è stata presa questa decisione. Altrimenti, si legge ancora, verrà riaperto tutto il dibattito. L’unica cosa che, ancora non si capisce, è il perché di questa richiesta di atti fatta dal calciatore rossoblù.