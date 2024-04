Dalla Juventus alla Roma: ha già salutato i tifosi

Dalla Juventus alla Roma. Le ultime giornate di campionato saranno condizionate, sempre più, dalle voci riguardanti il mercato.

Il campionato ha imboccato il rettilineo finale. Le ultime giornate per i verdetti definitivi. Un verdetto, però, è già stato emesso. Da tempo, ormai.

Il Genoa di Alberto Gilardino è una delle indiscusse note liete di questa stagione. Risultati positivi e la presenza in squadra di giocatori di qualità alcuni dei quali saranno protagonisti del prossimo mercato estivo. Uno su tutti: Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa e della nazionale islandese, classe 1997.

Juventus, Milan, Inter, Roma e diversi club europei hanno messo gli occhi addosso sul giocatore genoano. A turno un poi’ tutti i direttori sportivi si sono informati riguardo la sua posizione, fino alla domanda delle cento pistole rivolte ai dirigenti rossoblù: quanto costa Albert Gudmundsson?

30 milioni di euro, certamente non di meno, anzi forse qualcosa in più qualora l’attaccante genoano continuasse a realizzare reti bellissime e pesanti per il suo club. Si avvicina la fine della stagione e, parimenti, si avvicina sempre più il suo addio al Genoa.

Un doloroso, ma inevitabile distacco dopo stagioni importanti, e ricche di soddisfazioni, vissute all’ombra della Lanterna.

Dalla Juventus alla Roma, tutti pazzi per Gudmundsson

La passata stagione Albert Gudmundsson è stato l’elemento determinante che ha spinto il Genoa in Serie A. Durante l’annata in corso ha già realizzato undici reti in campionato cui occorre aggiungere le due realizzate in Coppa Italia.

A fine stagione ci sarà la separazione. Ai microfoni de Il Secolo XIX le sue parole che preannunciano il distacco: “Sarà sempre grato al Genoa e ai suoi tifosi. Entrambi per me sono come una famiglia. Continuo a pensare a partita dopo partita, mi godo ogni momento in campo provando a far divertire tutti“. Frasi sentite che confermano il profondo legame instaurato dall’attaccante con l’intero ambiente rossoblù e la città di Genova.

Il suo futuro? Probabilmente a strisce verticali. Occorrerà vedere se le strisce verticali saranno nerazzurre o bianconere. Inter e Juventus, infatti, sembrano le due società più vicine all’attaccante islandese. le uniche, forse, in grado di accontentare le pretese economiche, ed anche tecniche, del Genoa. A breve la soluzione.