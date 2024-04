Doppio recupero e provocazione: Tudor infiamma il derby

Roma-Lazio, anche Igor Tudor, tecnico dei biancocelesti, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby. Ecco le sue parole

Se stamattina è toccato a Daniele De Rossi parlare davanti a telecamere e microfoni in vista del derby contro la Lazio di domani, nel pomeriggio da Formello invece ha preso la parola il tecnico dei biancocelesti Tudor.

Carico e convinto l’allenatore che da un paio di settimane ha preso il posto del dimissionario Sarri, che ha annunciato un doppio recupero: “Pellegrini e Rovella in allenamento li ho visti carici – ha detto – hanno già dato un piccolo contributo e domani sicuro li portiamo in panchina”. Insomma, un doppio recupero per il tecnico croato, che ha anche sottolineato di non prevedere il futuro sulla partita. Ovviamente. “Non so quello che succederà, ma se perdi o vinci si va avanti in ogni modo”.

Roma-Lazio, le parole di Tudor

Non poteva mancare, come tutto ciò che si rispetti, una piccola polemica. A specifica domanda su come ha preparato questa partita, se da incendiario o da pompiere, Tudor ha risposto in questo modo: “La Roma ha avuto un giorno di riposo in più. I giocatori sono già focalizzati sulla gara. Delle mie emozioni possiamo parlarne dopo la partita” ha detto.

Infine delle parole positive anche per la Roma e per De Rossi: “Ho visto le partite della Roma, oggi è una squadra diversa dalla precedente, con un’idea giusta per i giocatori che ci sono, c’è qualità nel loro gioco. Ha fatto un buon lavoro, devo ammetterlo, sarà molto difficile, la gara la prevedo con due squadre con le loro caratteristiche che sono diverse, ma hanno aspetti simili. Vogliono entrambe mantenere il possesso palla, spero che le persone allo stadio si divertano. De Rossi ha dei valori, non lo conosco bene ma da esterno mi sembrano quelli giusti, è un buon inizio di carriera il suo”.