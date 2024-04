Roma, addio Dybala e Lukaku: “C’è già la nuova coppia d’attacco”

Roma, addio Dybala e Lukaku. Nei giorni decisivi della stagione della formazione giallorossa irrompe prepotentemente il mercato con le sue nuove, eclatanti novità.

A Trigoria si respira l’aria dei momenti importanti. Siamo nella fase calda della stagione dove un po’ tutte le formazioni inseguono un loro obiettivo. La Roma di Daniele De Rossi viaggia su due binari paralleli. Importanti, prestigiosi e che trasmettono una normale ‘ansia da prestazione’.

In sei giorni la Roma potrà avere una lettura quasi definitiva della sua annata. Si inizia sabato pomeriggio. La Lazio di Tudor, il derby tanto atteso che può rilanciare i giallorossi in alta classifica e continuare a sperare di approdare alla Champions League, oppure affossare ogni speranza e rimanere in zona Europa League.

Un’Europa League in cui la formazione di Daniele De Rossi è ancora in piena corsa. E’ ai quarti di finale ed è lì che andrà ad incontrare il Milan di Stefano Pioli in un derby europeo tanto intrigante quanto crudele dato che un’italiana sarà comunque eliminata. In un contesto di così febbrile attesa per via di un doppio derby, italo-europeo, le voci di mercato sembrano quasi infastidire l’ambiente giallorosso.

Ma gli spifferi di mercato sono ingestibili, incontenibili ed incontrollabili e si diffondono nell’etere in un baleno.

Roma, addio Dybala e Lukaku

E mentre la Roma tenta ancora di raggiungere i suoi obiettivi stagionali, si parla già della Roma che verrà. Con il nuovo? tecnico o con possibili arrivi e partenze.

Il giornalista, ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, ha provato ad ipotizzare i possibili scenari futuri della formazione giallorossa. Lo ha fatto ai microfoni di TvPlay.it. Il primo argomento non può che riguardare il futuro allenatore della Roma:

“De Rossi? Dovrebbe essere riconfermato. La Roma cambierà la strategia fatta con Mourinho, ovvero da ora in poi farà degli investimenti sui giocatori“. Paolo Bargiggia ha poi toccato i tasti più sensibili per la tifoseria giallorossa, ovvero il futuro dei grandi giocatori della Roma.

“Dybala resta? Non è certissima la sua presenza, non puoi portarlo a fine scadenza. Il suo contratto pesa molto sul bilancio. Lukaku? Non resterà alla Roma. La coppia dell’anno prossimo potrebbe essere quella formata da Abraham e Baldanzi“. Chissà cosa penserà Daniele De Rossi della Roma ipotizzata da Paolo Bargiggia.