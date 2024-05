Nuovo stop prima della Roma, sostituzione immediata

Nuovo stop prima della Roma, costretto al cambio già nel primo tempo. Ecco cosa è successo.

Ore e momenti molto concitati in casa Roma e non solo, alla luce dei tanti eventi che attendono la Roma di De Rossi in uno spezzone finale di stagione che tante indicazioni potrebbe fornire per una rincorsa alla Champions League che la squadra continua a tenere aperta su un duplice fronte, sia in campo nazionale che continentale.

Proprio nei minuti di un primo tempo complicato per la Roma, alle prese con un Bayer Leverkusen notoriamente imbattuto e bravo a sfruttare l’errore goffo quanto pesante di Karsdorp, anche in casa Atalanta sono arrivate notizie da segnalare. Dopo essere andati in vantaggio con Scamacca, gli uomini di Gasperini hanno rimediato il pareggio, perdendo tra l’altro Kolasinac per infortunio. Poco prima del ventesimo minuto, il laterale ex Arsenal ha chiesto il cambio, imbattendosi in un nuovo stop, da valutare anche in vista di Atalanta-Roma, in programma fra due domeniche.