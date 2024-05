Roma-Bayer, tegola De Rossi: ha chiesto subito il cambio

Tegola De Rossi durante Roma-Bayer, ha chiesto il cambio. Ecco cosa è successo.

Non è stato un primo tempo semplicissimo per la Roma di De Rossi contro l’imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha palesato grandi qualità e capacità di impensierire gli avversari. A chiusura di un primo tempo macchiato dall’errore di Karsdorp, va segnalata anche la vicenda Mancini, con il difensore che è stato ripreso nel toccarsi la zona inguinale con smorfie di dolore.

Poco prima del fischio finale del primo tempo, il 23 di De Rossi ha chiesto il cambio immediato all’allenatore. Stringendo i denti, Mancini è comunque rientrato in campo nella ripresa. Sebbene non sia al top della forma, il centrale giallorosso vuole comunque offrire il suo contributo in una gara da cuori forti, nella quale i capitolini dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per raddrizzare la contesa.