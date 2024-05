Roma-Bayer Leverkusen, alta tensione al momento del gol: nasce un parapiglia

Terminata da pochi minuti la sfida dell’Olimpico tra Bayer Leverkusen e Roma. C’è stato un momento piuttosto concitato della gara

Bayer Leverkusen padrona del campo. Al termine di una gara importante sotto tanti punti di vista, la compagine di Xabi Alonso legittima una superiorità apparsa a tratti evidente con un doppio vantaggio che rende piuttosto arduo il compito della Roma in vista del ritorno.

Il gol di Andrich, con il quale i tedeschi si sono portati sul doppio vantaggio, ha tagliato le gambe alla Roma, che comunque ha provato a riversarsi in avanti per cercare quantomeno di accorciare le distanze, invano. Proprio in occasione dello 0-2 del Leverkusen è nata qualche scaramuccia in campo, che il direttore di gara è riuscita a frenare solo dopo diversi secondi. Al momento del gol, infatti, Andrich è andato ad esultare in sostanza verso la Curva Sud. Una reazione che non è stata digerita da diversi giallorossi, in particolare modo da Spinazzola (poi ammonito) e Paredes. Anche alcuni componenti della panchina sono stati coinvolti. Oltre al confronto piuttosto acceso tra Tah e Paredes, da segnalare anche le scintille tra Spinazzola e Xhaka, per placare i quali l’arbitro ha estratto due cartellini gialli. La gara si è dunque alzata di tono per qualche minuto, salvo poi scivolare via senza particolari sussulti.